Однак розмов про відставку Любченка не було. Про це в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі сказав політолог Володимир Фесенко.
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"Кілька днів тому, коли почали з'являтися чутки й глухі натяки, що можлива відставка Любченка, то це сприймали як найбільш загадкове. Було зрозуміло, чому йде Андрій Таран. Пів року це обговорювали. Все було зрозуміло й з Абрамовським. По інших замінах теж", – сказав Фесенко.
А тут тільки пів року тому призначили й ніби ранувато звільняти. Однак були цитати Давида Арахамії, що є якісь підозри у махінаціях, але сьогодні це матеріалізувалося,
– додав політолог.
Олексій Любченко: що відомо про відставку та обшуки
- Парламент 3 листопада звільнив Олексія Любченка з посади першого віцепрем'єра – міністра економіки.
- За інформацією Служби безпеки України, обшуки пов'язані з викриттям корупційного механізму у Державній податковій службі. Мовиться про "покривання" шахраїв, які недоплачували податки. Також є факти допомоги фіктивним підприємствам.
- Наразі розпочали слідство за фактом зловживання владою або службовим становищем