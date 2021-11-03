Про це у прямому ефірі розповів політолог та доктор політичних наук Ігор Петренко. Він зазначив, що тут мовиться про очищення влади.
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"Ситуація з тим, щоб Любченка призначити прем'єр-міністром – це була внутрішня гра. Саме намагання створити інформаційні приводи, щоб про нього думали й помічали. У нього був позитивний кейс. Це тоді, коли він займався податковою політикою", – сказав політолог.
Чому могли звільнити Любченка
За словами Петренка, підвищення на посаді Любченка не призвело до успіхів. Міністр 2 листопада подав у відставку.
Логічне питання – чому так трапилося. Й тому бачимо якраз такий підхід, який демонструє, що є підозра в корупції. Думаю, що це питання неприпустиме для Зеленського.
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Обшуки в ексміністра Любченка: що відомо
- Служба безпеки України повідомила, що обшуки пов'язані з викриттям корупційного механізму у Державній податковій службі.
- Злочинна схема полягала у "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомозі фіктивним підприємствам.
- Правоохоронці розпочали слідство в рамках кримінальної справи за фактом зловживання владою або службовим становищем.