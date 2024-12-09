Старое знамя развевалось над посольством с марта 1980 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Над посольством Сирии в Москве официальный флаг страны заменили на новый, который является символом оппозиции. Он имеет три горизонтальные полосы (зеленую, белую, черную) и три красные пятиконечные звезды. Такой флаг сирийская оппозиция начала использовать с 2011 года.

Ранее все государственные флаги Сирии в России приспустили из-за свержения Асада. Позже их заменили флагами оппозиции. Так, знамя повстанцев вывесили над консульством в Санкт-Петербурге.

Башар Асад после начала оппозиционной операции сбежал вместе с семьей в Россию. В СМИ появлялись слухи о том, что он погиб. Но вместо этого бывший лидер Сирии получил политическое убежище в Москве.

Напомним, о поддержке мирной передачи власти в Сирии ранее заявлял государственный секретарь США Энтони Блинкен. Америка выступает за интересы граждан Сирии и за наказание режима Асада и его сторонников.