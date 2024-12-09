Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует CNN.

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В воскресенье, 8 декабря, Блинкен отметил, что США поддерживают мирную передачу власти подотчетному сирийскому правительству после того, как ее захватили повстанческие силы. Он также отметил, что граждане Сирии должны быть под защитой.

В течение этого переходного периода сирийский народ имеет полное право требовать сохранения государственных институтов, восстановления ключевых услуг и защиты уязвимых сообществ,

– сказал Блинкен.

Кроме того в США готовы поддерживать любые международные усилия, чтобы режим Асада был наказан за жестокости и злоупотребления, совершенные против сирийского народа. Речь идет, в частности, об "использовании химического оружия и несправедливом задержании гражданских лиц, таких как Остин Тайс".

Стоит отметить! 27 ноября в Сирии началось наступление представителей оппозиции. За время атаки повстанцы захватили Дамаск и Хомс. Башар Асад и его семья сбежали в Москву, а Израиль развернул войска в буферной зоне на Голанских высотах.

Энтони Блинкен добавил, что все участники восстания должны уважать права человека, принимать все меры предосторожности для защиты гражданского населения и поддерживать международное гуманитарное право.

Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп откровенно обрадовался поражению России в Сирии. Так он намекнул российскому диктатору Владимиру Путину, что его войны пора прекратить.