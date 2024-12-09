Уже почти три года, как Россия, что в начале вторжения рассчитывала на блицкриг, застряла в войне в Украине. И за это страна-агрессор расплатилась потерей ключевой зоны влияния на Ближнем Востоке. Свержение Башара Асада стало одной из крупнейших геополитических неудач Путина за четверть века его пребывания у власти, передает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Россия потеряла военные базы в Сирии: аналитики ISW предположили, какие это будет иметь последствия

Самое большое геополитическое фиаско Путина

В 2015 – 2017 годах Россия активно помогала Башару Асаду удержаться у власти. В частности, она "прославилась" циничными бомбардировками города Алеппо.

Несколько раз российские военные отбивали Пальмиру от террористов ИГИЛ. А после окончательного захвата города Кремль устроил на руинах древнего города большой концерт.

В 2017 году в Сирии Путина встречали шеренги российских войск. Заявляя, что Москва выполнила свою миссию в гражданской войне в Сирии, Путин пообещал, что Россия останется там.

Если террористы снова поднимут голову, мы нанесем беспрецедентные удары, которых они не видели,

– заверил тогда глава Кремля, находясь на российской авиабазе.

Но вот за две недели в 2024 году повстанцам, которых Россия называла "террористами", удалось провести мощное наступление и свергнуть одного из ближайших союзников Путина – Башара Асада. В то же время "беспрецедентных" ударов в исполнении Москвы так никто и не увидел.

Зато Кремль покорно воспринял падение Асада, которому помог бежать в Россию. Корабли страны-агрессора стремительно убрались прочь с военно-морской базы в Тартусе. Поспешно российские самолеты взялись вывозить вооружение из страны, которая перешла под власть оппозиционных сил.

Почему Путин потерпел фиаско в Сирии

По мнению аналитиков, Путин потерпел большое геополитическое поражение в значительной степени из-за того, что его армия погрязла в Украине.

Всего несколько лет назад Сирия выделялась как самый большой символ возрождения России на мировой арене

Однако после того, как Путин вторгся в Украину в 2022 году, Сирия резко опустилась в списке приоритетов Кремля. Российские базы в Сирии стали местами для ссылки генералов, потерпевших неудачу в Украине, и "убежищем" для солдат, надеявшихся избежать участия в так называемой "сво". Так, фактически превратилась в "курорт" для российских солдат по сравнению с бойней в Украине.

Из-за того, что все внимание Россия сосредоточила на захвате Украины, в Сирии она расслабилась и пропустила наступление повстанцев. Москва пыталась спасти ситуацию, прибегнув к бомбардировкам. Но они не были такой силы, как в начале гражданской войны в Сирии. Это произошло потому, что многие российские самолеты были выведены из Сирии для операций в Украине.

Военные корабли, которые Россия могла отправить из Черного моря, не смогли пройти транзитом в Средиземное из-за того, что Турция закрыла Босфор для стран, находящихся в состоянии войны.

Путин в Сирии опирался на ЧВК "Вагнер". Однако Пригожин передислоцировал многих своих людей из Сирии воевать в Украину. А после его неудачного мятежа в июне 2023 года и последующей гибели в авиакатастрофе через два месяца Министерство обороны России заставило "вагнеровцев" в Сирии присоединиться к его рядам.

Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер", которые сейчас в составе российской армии воюют в Украине, потрясены новостями из Сирии. "Мы пожертвовали многими ребятами, чтобы достичь успеха. А теперь они так легко от этого отказались", – пожаловался экс-вагнеровец Александр в комментарии СМИ на условиях анонимности.

Последствия свержения Асада для Кремля

Степень последствий свержения Асада для Москвы еще предстоит определить. Ключевой вопрос, говорят аналитики, заключается в том, удастся ли России заключить соглашение с новым правительством Сирии о сохранении ее военно-морской базы в Тартусе и авиабазы Хмеймим, где когда-то Путин произнес победную речь в 2017 году.

Эксперты не уверены, что Россия сможет заключить такое соглашение, учитывая, что она использовала эти базы преимущественно для авиаударов по сирийской оппозиции. Потеря сирийских баз ударит по амбициям Путина восстановить Россию как мировую державу.

Сирия является их (российским – 24 Канал) единственным настоящим плацдармом на Ближнем Востоке и в Средиземноморье,

– отметил Юджин Румер, директор программы России и Евразии Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Путин также, вероятно, потеряет значительную часть своего имиджа как решительного, надежного лидера глобальной коалиции против того, что он называет американской гегемонией. Ситуация с Сирией показала, что от Кремля как партнера никакой пользы, ведь он не смог спасти своего старейшего союзника на Ближнем Востоке от банды вооруженных формирований.