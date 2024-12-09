Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена, якого цитує CNN.

Дивіться також Обіцяв "безпрецедентні удари", але безславно втік: чому падіння Асада – нечуване фіаско Путіна

У неділю, 8 грудня, Блінкен зазначив, що США підтримують мирну передачу влади підзвітному сирійському уряду після того, як її захопили повстанські сили. Він також наголосив на захисті громадян Сирії.

Протягом цього перехідного періоду сирійський народ має повне право вимагати збереження державних інституцій, відновлення ключових послуг і захисту вразливих спільнот,

– сказав Блінкен.

Окрім цього у США готові підтримувати будь-які міжнародні зусилля, аби режим Асада був покараний за жорстокості та зловживання, скоєні проти сирійського народу. Йдеться, зокрема, про "використання хімічної зброї та несправедливе затримання цивільних осіб, таких як Остін Тайс".

Варто зазначити! 27 листопада у Сирії почався наступ представників опозиції. За час атаки повстанці захопили Дамаск і Хомс. Башар Асад і його родина втекли до Москви, а Ізраїль розгорнув війська в буферній зоні на Голанських висотах.

Ентоні Блінкен додав, що усі учасники повстання повинні поважати права людини, вживати всіх запобіжних заходів для захисту цивільного населення та підтримувати міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, раніше новообраний президент США Дональд Трамп відверто зрадів поразці Росії в Сирії. Так він натякнув російському диктатору Володимирові Путіну, що його війни час припинити.