С каждым днем Украина на шаг ближе к победе. Кстати, суббота, 24 июня, – это уже 486 сутки с начала широкомасштабного вторжения. Последние новости за этот день читайте в материале 24 Канала.

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