З кожним днем України на крок ближча до перемоги. До речі, субота, 24 червня, – це уже 486 доба від початку широкомасштабного вторгнення. Останні новини за цей день читайте в матеріалі 24 Каналу.

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