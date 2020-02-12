Восстановили проект Януковича? Зачем Украине проводить Олимпиаду совместно с Беларусью

Олимпиада — это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия.

А давайте сразу дадим воду в Крым, проведем Олимпиаду с Беларусью и возьмем на ее проведение $100 млрд у России. Ну чтобы дважды не вставать. В качестве одного большого компромисса.

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И Олимпиаду обязательно зимнюю. Погода ведь шепчет. Так и говорит, будет много снега, мороза, давайте нам зимнюю Олимпиаду. Только ноги сейчас надо высушить, после февральского ливня, и сразу думать над проведением зимней Олимпиады.

Олимпиада – это убыточный проект. Олимпиады никогда не окупаются. Позитивный эффект от Олимпиады всегда хуже, чем негативные последствия, связанные с активным инвестированием денег, которых нет, в объекты, которые после олимпиады будут никому не нужны.

Скорее всего, реанимировали проект Януковича, который тоже хотел провести зимнюю олимпиаду в Карпатах. Ну, с Януковичем все ясно. Для него Олимпиада – это гигантский распил, на котором можно украсть миллиарды долларов. Но сейчас же мы против коррупции, правда?

Олимпиада – это дорого и глупо. Затраты на проведение олимпийских игр растут с каждой Олимпиадой, и при этом никогда не окупают себя. Никогда. Более того, эти затраты Украина себе просто не может позволить. Денег таких нет, их можно брать только в долг.

Это приводит к разбалансированию бюджета и увеличивает риск дефолта. Глубокий кризис, в который попала Греция в результате неконтролируемого наращивания долга, был во многом вызван Олимпиадой, которую проводили в Афинах и которая требовала значительных финансовых ресурсов. Или наш собственный опыт с Евро-2012 никого ничему не научил. Или львовский стадион на отшибе, который дорогой, но никому не нужный, ничего не намекает.

Олимпиада в Рио стоила $20 млрд. В Сочи – вообще страшную сумму – более $51 млрд. Самая дешевая Олимпиада последних лет – в Ванкувере. Затраты канадцев составили всего $7,6 млрд, но тут надо учитывать, что у них не так много и работы было, в Канаде все хорошо с инфраструктурой. При этом большинство олимпийских объектов после этого просто простаивают, т. е. нет никакого эффекта от таких инвестиций. Последняя окупившаяся Олимпиада прошла в 1984 году в Лос-Анжелесе. Тут тоже сложно сравнивать с Украиной. А жители западных городов уже даже требуют от своего руководства не проводить в их городе таких событий, ведь это связано с очень большими неудобствами.

Более того, зачастую изначально заявленная стоимость Олимпиады в процессе существенно увеличивается. В Бразилии, например, с $14 млрд до $20 млрд, в Сочи – в пять раз, и даже в Канаде – более чем в три раза. Поэтому, если сейчас кто-то озвучит потенциальную стоимость Олимпиады, можете смело умножать в два-три раза.

Для кого же это хорошо? Кроме, конечно, коррупционеров, которые пилят олимпийские бюджеты. Зимнюю Олимпиаду Янукович хотел провести в Буковеле. Т. е. большая часть инвестиций придется на горнолыжный курорт. Который, эврика, принадлежит Коломойскому. В результате, Коломойский и чиновники-коррупционеры, вот единственные выгодополучатели от идеи Олимпиады.

И да, батька любит играть в хоккей, батька любит гонять на лыжах. Ему, как и любому усатому диктатору, очень нужны Олимпиады. А мы тут зачем? Мы тут причем? Тащить Батьку за усы в Европу? Так это он скорее нас с собой на дно утянет. У Батьки ведь точно денег на Олимпиаду нет. Или мы хотим подаваться вместе с Батькой, чтобы нам точно не дали? Типа мы старались, но не получилось. Это хорошо, конечно, но сейчас эти олимпиады никому не нужны, так что можно еще сдуру и выиграть право ее проведения. И что потом с этим делать?

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