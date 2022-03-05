Восстановим все, я вам гарантирую, мы победим, – Терехов к харьковчанам

Терехов обратился к харьковчанам с обещанием, что отстроит город. Сейчас главной задачей является победа.

Мэр Харькова обратился к жителям города 5 марта. Он подчеркнул: "Мы выдержим, потому что мы – харьковчане".

Обратите внимание Под Харьковом подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению

Сейчас наш город бомбят, мы должны выжить, победить. И мы обязательно все построим… Мы выдержим. Мы – Харьков. Мы – харьковчане,

– говорит Терехов.

Обращение мэра Харькова: смотрите видео

К слову, ВСУ под Харьковом 5 марта прибегли к контрнаступлению.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!