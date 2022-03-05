Восстановим все, я вам гарантирую, мы победим, – Терехов к харьковчанам
5 марта 2022 , 12:43Читати новину українською
Источник:Игорь Терехов
Терехов обратился к харьковчанам с обещанием, что отстроит город. Сейчас главной задачей является победа.
Мэр Харькова обратился к жителям города 5 марта. Он подчеркнул: "Мы выдержим, потому что мы – харьковчане".
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Сейчас наш город бомбят, мы должны выжить, победить. И мы обязательно все построим… Мы выдержим. Мы – Харьков. Мы – харьковчане,
– говорит Терехов.
Обращение мэра Харькова: смотрите видео
К слову, ВСУ под Харьковом 5 марта прибегли к контрнаступлению.