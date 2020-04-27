Восстановить работу малого бизнеса и рынков призывают в ряде областей Украины

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал Кабмин и президента пересмотреть карантин и позволить работать малому и среднему бизнесу. О такой необходимости заявил и глава Днепропетровского облсовета Святослав Олийнык. В то же время мэр Львова Андрей Садовый призвал разрешить работу рынков.

"Обращаюсь к правительству и президенту – время пересмотреть требования и позволить ряде бизнеса работать и в городе Одессе, и в Украине, поскольку от этого зависит жизнедеятельность страны и города", – призвал Марцинкив в обращении на своей фейсбук-странице.

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По его словам, ситуация с заболеванием коронавирус "хорошая", поэтому постановление Кабмина о карантине надо пересматривать. В частности, по мнению мэр Ивано-Франковска, пока стоит позволить работать "продуктовым рынкам, магазинчикам, то есть малому и среднему бизнесу".

Малый бизнес надо открывать как можно быстрее. Из-за карантина у людей закончились деньги,

– заявил председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник, гласит сообщение на телеграм-канале облсовета.

По его словам, формат работы будет определен с учетом соблюдения санитарных ограничений.

"Мы определим режим работы, который мог бы быть совместимым с режимом карантина – соблюдение дистанции в торговых помещениях, защитные средства и другое", – пояснил председатель Днепропетровского облсовета.

Между тем 27 апреля в Черновцах более 50 предпринимателей Калиновского и "Верхнего" рынков пикетируют ОГА с требованием разрешить оптовую торговлю в продовольственных секторах.



Как во время карантина надо вести себя в очереди / Инфографика 24 канала