Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал в своем телеграмм-канале фото того, как выглядят ремонт работы дороги на Херсонщине. Он отметил, что в профессионализме украинских специалистов сомневаться не стоит.

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Восстановление трассы М-14 между Николаевом и Херсоном.

По словам Тимошенко, дорогу между центрами областных регионов полностью уничтожили оккупанты. Также он констатировал, что дорожники справятся с этим всего за несколько месяцев.

Путепровод уже обследовали специалисты, начинаются работы по восстановлению. Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это "дорогая жизнь" для Херсона – эвакуация, гуманитарная помощь, перевозка, логистика для бизнеса,

– написал представитель ОП.

"Дорога життя" в Херсон: смотрите фото с телеграмм-канала Тимошенко

Что происходит в освобожденном Херсоне: актуальная информация

В НЭК "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергетической системе Украины на утро 9 декабря остается сложной, но контролируемой. Херсонщина – это тот регион, в котором ситуация крайне непростая, ведь россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру области

Скажем, недавно оккупанты ударили по больнице в Херсоне. По словам главы ОВА Янушевича, вражеские снаряды повредили детское отделение и морг. В результате российского обстрела есть один пострадавший.

Кроме того, херсонский активист Владимир Молчанов констатировал, что передвигаться или тем более путешествовать по региону очень опасно. Фактически весь правый берег области сплошь заминирован.



Как передвигаться по деоккупированным территориям / Картинка 24 Канала