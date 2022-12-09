Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко опублікував у своєму телеграм-каналі фото того, який вигляд мають ремонті роботи дороги на Херсонщині. Він зазначив, що у фаховості українських спеціалістів сумніватись не варто.

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Відбудова траси М-14 між Миколаєвом та Херсоном

За словами Тимошенка, дорогу між центрами обласних регіонів повністю знищили окупанти. Також він констатував, що дорожники справляться з цим всього за декілька місяців.

Шляхопровід вже обстежили фахівці, починаються роботи з відновлення. Зараз тут облаштовані об'їзди, бо це "дорога життя" для Херсона – евакуація, гуманітарна допомога, перевезення, логістика для бізнесу,

– написав представник ОП.

"Дорога життя" до Херсона: дивіться фото з телеграм-каналу Тимошенка

Що відбувається у звільненому Херсоні: актуальна інформація

В НЕК "Укренерго" зазначають, що ситуація в енергетичній системі України станом на ранок 9 грудня залишається складною, але контрольованою. Херсонщина – це той регіон, у якому ситуація вкрай непроста, адже росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру області.

Скажімо, нещодавно окупанти вдарили по лікарні у Херсоні. За словами очільника ОВА Янушевича, ворожі снаряди пошкодили дитяче відділення та морг. Внаслідок російського обстрілу є один постраждалий.

Окрім того, херсонський активіст Володимир Молчанов констатував, що пересуватись, чи тим паче подорожувати, регіоном дуже небезпечно. Фактично увесь правий берег області суцільно замінований.



Як пересуватись деокупованими територіями / Картинка 24 Каналу