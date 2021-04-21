30 лет назад после распада Советского Союза Украина стояла в одном ряду с США, Францией и Британией в списке ядерных держав мира. Впрочем, под давлением Америки и России первый президент Леонид Кравчук в начале 90-х отказался от ядерного статуса страны.

И вот теперь, после начала российской агрессии, все чаще то от политиков, то от дипломатов раздаются заявления о целесообразности возвращения его Украине. Однако, чтобы содержать ядерное оружие, необходимы сотни миллионов гривен, которых в период кризиса 90-х просто не было.

К слову Украине нужно более 5 лет, чтобы стать ядерной страной, – военный эксперт

К тому же, как неоднократно объяснял тот же Кравчук, о возможной агрессии со стороны России тогда почти никто и не мог подумать. Хотя перестраховываться надо было, говорят теперь военные эксперты.

"Украинские политики были наивны, время такое было наивное, они не пытались поставить такие красные линии, не пытались жестко сформировать, на каких условиях Украина отдает оружие", – пояснил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Помогло бы Украине ядерное оружие?

Мог бы ядерный статус действительно помочь сдержать российскую агрессию в 2014 году? И не использовали бы в Кремле это наоборот против нас, начав кричать на весь мир о "повстанцах с ядерной кнопкой"? Вопрос открытый, потому что Путин всегда действует коварно. Более того, несколько украинских чиновников, силовиков и военных после бегства Януковича тоже оказались в Москве и на тот момент открыто играли на руку Путину.

"Могло бы случиться так, что были бы вывезены все коды ядерного оружия, и Россия могла бы собрать Совет безопасности ООН и сказать, что у нас есть данные, что "украинская хунта" планирует нападение на все страны, кто их не поддерживает", – предположил Самусь.

Возможно ли Украине вернуть ядерный статус

Однако вопрос возвращения ядерного статуса Украине сложный. Даже восстановить некогда засекреченные военные объекты будет слишком сложно и дорого. А международной поддержки в случае принятия такого решения у Украины точно станет меньше.

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По мнению бывшего главного дипломата Павла Климкина, Украина должна оставить разговоры о ядерном оружии и вместо этого активнее двигаться к НАТО. И вообще подобные заявления о восстановлении ядерного статуса должны в любом случае звучать не от дипломатов, а от первых лиц.

"Россия будет делать все, чтобы сбить нас с этого пути", – подчеркнул министр иностранных дел Украины 2014 – 2019 годов Павел Климкин.

Россия понимает лишь язык силы

История, как известно, не знает сослагательного наклонения, и никто не может уверенно сказать, отступился бы Путин от своих планов обуздать Украину, от оккупации Крыма и Донбасса, и стал бы запугивать нас масштабным нападением сейчас, зная, что в арсенале у нас есть такое оружие.

Но это точно должно быть для власти уроком: враг за "поребриком" понимает лишь язык силы. И это означает для Украины лишь одно: нашим новым ядерным оружием должна стать мощная профессиональная армия, современное вооружение и эффективная система территориальной обороны. К сожалению, любая власть хватается за это лишь в дни острейшей опасности.