Об этом сообщил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев. По его словам, все электростанции ДТЭК, кроме атомных электростанций, были обстреляны россиянами.

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В Украине не осталось поколения, которое не было бы обстреляно россиянами. Возможно, еще некоторые небольшие ТЭЦ также избежали обстрелов,

– отметил Салеев.

Насколько критические повреждения и возможно ли восстановление

Салеев отметил, что степень повреждения электростанций разная. Более подробно он не мог рассказать в целях безопасности.

А вот на восстановление этих электростаций уходит много времени.

Чтобы восстановить все до довоенного уровня, нужны годы, однако наша задача – быть максимально готовыми к следующему отопительному сезону,

– отметил Ильдар Салеев.

Как с оборудованием: хватает ли на ремонт

По словам руководителя ДТЭК, приоритетно заключают контракты с европейскими компаниями, которые могут быстро доставить нужное оборудование. контракты в основном с европейскими компаниями. В пример он привел: ABB, Siemens.

Некоторое оборудование мы уже поставили в Украине. Но это не покрывает нужды. Некоторые трансформаторы мы не можем заказать, поскольку нет денег,

– отметил Ильдар Салеев.

Также оборудование покупают у внутренних изготовителей.

А вот генераторы, трансформаторы в виде гуманитарной помощи от западных партнеров пока, по словам Салеева, Украина пока не получала.

Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину,

– отметил руководитель ДТЭК.

Он пояснил, что речь идет о резервном оборудовании или о том, что было в употреблении. Она закроет наши потребности на 10 – 15%.

Впрочем, Салеева отметил, что в списке нет крупных автотрансформаторов. Это оборудование нужно покупать и производить.

Важно! По оценке Ильдара Салеева, ущерб "ДТЭК Энерго" достигает миллиардов. Да, один трансформатор – это 200 миллионов гривен. Украинская энергосистема потеряла их десятки.