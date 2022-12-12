Об этом сообщил гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев. По его словам, все электростанции ДТЭК, кроме атомных электростанций, были обстреляны россиянами.
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В Украине не осталось поколения, которое не было бы обстреляно россиянами. Возможно, еще некоторые небольшие ТЭЦ также избежали обстрелов,
– отметил Салеев.
Насколько критические повреждения и возможно ли восстановление
Салеев отметил, что степень повреждения электростанций разная. Более подробно он не мог рассказать в целях безопасности.
А вот на восстановление этих электростаций уходит много времени.
Чтобы восстановить все до довоенного уровня, нужны годы, однако наша задача – быть максимально готовыми к следующему отопительному сезону,
– отметил Ильдар Салеев.
Как с оборудованием: хватает ли на ремонт
По словам руководителя ДТЭК, приоритетно заключают контракты с европейскими компаниями, которые могут быстро доставить нужное оборудование. контракты в основном с европейскими компаниями. В пример он привел: ABB, Siemens.
Некоторое оборудование мы уже поставили в Украине. Но это не покрывает нужды. Некоторые трансформаторы мы не можем заказать, поскольку нет денег,
– отметил Ильдар Салеев.
Также оборудование покупают у внутренних изготовителей.
А вот генераторы, трансформаторы в виде гуманитарной помощи от западных партнеров пока, по словам Салеева, Украина пока не получала.
Мы в диалоге с Европейским сообществом, другими партнерами и европейскими энергокомпаниями. У нас есть перечень оборудования, которое нам могут предоставить. Думаю, что в ближайшие недели это оборудование должно быть доставлено в Украину,
– отметил руководитель ДТЭК.
Он пояснил, что речь идет о резервном оборудовании или о том, что было в употреблении. Она закроет наши потребности на 10 – 15%.
Впрочем, Салеева отметил, что в списке нет крупных автотрансформаторов. Это оборудование нужно покупать и производить.