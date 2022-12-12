Про це повідомив гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв. За його словами, усі електростанції ДТЕК, орім атомних електростанцій, були обстріляні росіянами.

Увага Значний дефіцит потужності: в Укренерго розповіли про ситуацію зі світлом на сьогодні

В Україні не лишилось генерації, яка не була б обстріляна росіянами. Можливо, ще деякі невеликі ТЕЦ також уникли обстрілів,

– зазначив Салєєв.

Наскільки критичні ушкодження та чи можливе відновлення

Салєєв зазначив, що ступінь пошкодження електростанцій різний. Більш детально він не міг розказати з метою безпеки.

А ось на відновлення цих електростацій потрібно багато часу.

Щоб відновити все до довоєнного рівня, потрібні роки, проте наше завдання – бути максимально готовими до наступного опалювального сезону,

– зазначив Ільдар Салєєв.

Як із обладнанням: чи вистачає на ремонт

За словами керівника ДТЕК, наразі пріоритетно укладають контракти з європейськими компаніями, які можуть швидко доставити потрібне обладнання. контракти здебільшого з європейськими компаніями. У приклад він навів: ABB, Siemens.

Деяке обладнання ми вже поставили в Україну. Але це не покриває потреби. Деякі трансформатори ми не можемо замовити, оскільки не маємо грошей,

– зазначив Ільдар Салєєв.

Також обладнання купують у внутрішніх виробників.

А ось генератори, трансформатори у вигляді гуманітарної допомоги від західних партнерів наразі, за словами Салєєва, Україна поки що не отримувала.

Ми в діалозі з Європейським співтовариством, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. Ми маємо перелік обладнання, яке нам можуть надати. Думаю, що найближчими тижнями це обладнання має бути доставлено в Україну,

– зазначив керівник ДТЕК.

Він пояснив, що мова про резервне обладнання або таке, що було в ужитку. Воно закриє наші потреби на 10 – 15%.

Втім, Салєєва зауважив, що у переліку немає великих автотрансформаторів. Це обладнання треба купувати і виготовляти.

Важливо! За оцінкою Ільдара Салєєва, збитки "ДТЕК Енерго" сягають мільярдів. Так, один трансформатор – це 200 мільйонів гривень. Українська енергосистема втратила їх десятки.