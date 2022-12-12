Минулого тижня Росія здійснила три атаки
В Укренерго зауважили, що ворог продовжує нищити енергосистему нашої країни масованими ракетними ударами.
Увага На Полтавщині через негоду можуть повернутися аварійні відключення світла
Станом на ранок 12 грудня в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. За минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки,
– йдеться у повідомленні.
Мова про ракетну атаку 5 грудня, яка стала уже 8-ю масовано, та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на Півдні та Сході країни у вихідні.
Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, за оцінками Укренерго, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи.
Якою є ситуація на Одещині
В Одеській області ситуація все ще складна, в Укренерго повідомили, що відновлення живлення споживачів триває.
Зазначають, що через складність пошкоджень роботи тривають довше та ускладнюються поганою погодою (поривчастий вітер з мокрим снігом). Але енергетики докладають максимум зусиль для покращення ситуації.
Наразі для забезпечення балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. Для дотримання лімітів діють обмеження споживання,
– йдеться у повідомленні.
Водночас при перевищенні доведених лімітів, обленерго будуть вимушені застосовувати аварійні відключення. Деталі щодо обмежень споживання та аварійних відключень – можна прочитати у нашому матеріалі тут.
Актуально про ситуацію зі світлом
- В Одесі все ще тривають ремонтні роботи для відновлення водопостачання та електроенергії. Без світла залишаються 300 тисяч абонентів Одеської області.
- Вчора на вечір, 11 грудня, енергетики повідомили, що їм вдалось відновити більшість генеруючих потужностей. Однак, все ще треба час, щоб заживити лінії.
- Міністр МЗС Дмитро Кулеба вважає, що ймовірність блекауту в усій країні таки реальний.