На прошлой неделе Россия совершила три атаки

В Укрэнерго отметили, что враг продолжает уничтожать энергосистему нашей страны массированными ракетными ударами.

Внимание В Полтавской области из-за непогоды могут вернуться аварийные отключения света

По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема испытала три российских атаки,

– говорится в сообщении.

Речь о ракетной атаке 5 декабря, которая уже стала 8-й массированно, и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на Юге и Востоке страны в выходные.

Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, по оценкам Укрэнерго, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы.

Какова ситуация в Одесской области

В Одесской области ситуация все еще сложная, в Укрэнерго сообщили, что возобновление питания потребителей продолжается.

Отмечают, что из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но энергетики прилагают максимум усилий по улучшению ситуации.

Для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления,

– говорится в сообщении.

В то же время при превышении доказанных лимитов облэнерго будут вынуждены применять аварийные отключения. Подробности об ограничениях потребления и аварийных отключениях – можно прочитать в нашем материале здесь.

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