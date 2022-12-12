На прошлой неделе Россия совершила три атаки
В Укрэнерго отметили, что враг продолжает уничтожать энергосистему нашей страны массированными ракетными ударами.
Внимание В Полтавской области из-за непогоды могут вернуться аварийные отключения света
По состоянию на 12 декабря в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности. За прошедшую неделю энергосистема испытала три российских атаки,
– говорится в сообщении.
Речь о ракетной атаке 5 декабря, которая уже стала 8-й массированно, и две локальные атаки артиллерией и беспилотниками на Юге и Востоке страны в выходные.
Разрушения, которые нанес враг энергосистеме, по оценкам Укрэнерго, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, необходимо дополнительное время для возобновления их работы.
Какова ситуация в Одесской области
В Одесской области ситуация все еще сложная, в Укрэнерго сообщили, что возобновление питания потребителей продолжается.
Отмечают, что из-за сложности повреждений работы продолжаются дольше и осложняются плохой погодой (порывистый ветер с мокрым снегом). Но энергетики прилагают максимум усилий по улучшению ситуации.
Для обеспечения баланса в энергосистеме до каждого облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. Для соблюдения лимитов действуют ограничения потребления,
– говорится в сообщении.
В то же время при превышении доказанных лимитов облэнерго будут вынуждены применять аварийные отключения. Подробности об ограничениях потребления и аварийных отключениях – можно прочитать в нашем материале здесь.
Актуально о ситуации со светом
- В Одессе все еще продолжаются ремонтные работы по восстановлению водоснабжения и электроэнергии. Без света остаются 300 тысяч абонентов Одесской области.
- Вчера вечером, 11 декабря, энергетики сообщили, что им удалось восстановить большинство генерирующих мощностей. Однако все еще нужно время, чтобы заживить линии.
- Министр МИД Дмитрий Кулеба считает, что вероятность блекаута во всей стране реальна.