12 грудня на території Полтавської області спостерігається погіршення погодних умов, зокрема сильні пориви вітру. Про це повідомили у "Полтаваобленерго".

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На Полтавщині можуть повернутися до аварійних відключень

У зв’язку з негодою можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, які знаходяться під напругою. Так, "Полтаваобленерго" просить з розумінням поставитись до можливих аварійних перерв в електропостачанні через складні погодні умови.

Також мешканців Полтавщині просять не наближатися до обвислих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань менш ніж 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Натомість негайно повідомте до кол-центру компанії за номерами телефонів:

(0532) 510-910,

097-20-20-207,

093-17-02-533,

0800-305-035.

Що зі світлом на Полтавщині

12 грудня на Полтавщині діятиме графік погодинних відключень за схемою +4/-2. Тобто, протягом дня світло буде в такі години: