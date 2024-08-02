Да, если не начать восстановительные работы, то есть угроза потери уникальной инфраструктуры больницы. Об этом на брифинге по восстановлению "Охматдета" рассказал директор медучреждения Владимир Жовнир, передает 24 Канал.

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Что сказал директор "Охматдета" о работе больницы после атаки

Как рассказал директор "Охматдета" Владимир Жовнир, в результате российского ракетного удара повреждены 5 зданий, причем диализный центр разрушен почти полностью.

Кроме того, очень больших повреждений также получил старый хирургический корпус, административное здание, новый и неонатальный корпус.

Если мы не сделаем быстро восстановление корпуса, к сожалению, мы можем потерять ту уникальную инфраструктуру, которая делает больницу "Охматдет",

– пояснил Жовнир.

Директор медицинского учреждения сообщил, что в ответ на потенциальную угрозу больница начала ускоренное восстановление своего нового корпуса, в котором сейчас сконцентрирована основная хирургическая помощь.

К слову, Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что тендер на восстановление "Охматдета" будет отменен. Следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок.

Это решение глава Минздрава принял после публичной огласки и расследования журналистов, которые обнаружили, что выиграла конкурс на ремонт "Охматдета" компания без техники и с завышенными ценами.