Так, якщо не розпочати відновлювальні роботи, то є загроза втрати унікальної інфраструктури лікарні. Про це на брифінгу щодо відбудови "Охматдиту" розповів директор медзакладу Володимир Жовнір, передає 24 Канал.

До теми Конкурс на ремонт "Охматдиту" виграла компанія без техніки та із завищеними цінами

Що сказав директор "Охматдиту" про роботу лікарні після атаки

Як розповів директор "Охматдиту" Володимир Жовнір, внаслідок російського ракетного удару пошкоджено 5 будівель, причому діалізний центр зруйновано майже повністю.

Окрім того, дуже великих пошкоджень також зазнав старий хірургічний корпус, адміністративна будівля, новий та неонатальний корпус.

Якщо ми не зробимо швидко відновлення корпусу, на жаль, ми можемо втратити ту унікальну інфраструктуру, яка робить лікарню "Охматдитом",

– пояснив Жовнір.

Директор медичного закладу повідомив, що у відповідь на потенційну загрозу лікарня розпочала прискорене відновлення свого нового корпусу, в якому наразі сконцентрована основна хірургічна допомога.

До слова, Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявляв, що тендер на відбудову "Охматдиту" буде скасовано. Наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель.

Це рішення глава МОЗ ухвалив після публічного розголосу та розслідування журналістів, які виявили, що виграла конкурс на ремонт "Охматдиту" компанія без техніки та з завищеними цінами.