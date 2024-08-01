Росія завдала удару по лікарні 8 липня, зруйнувавши відділення пластично-реконструктивної мікрохірургії. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 1 серпня прокоментував скандал навколо відбудови "Охматдиту".

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Додаткові перевірки щодо відбудови "Охматдиту"

За словами голови МОЗ, наразі договір між "Охматдитом" та ТОВ "Буд-Технолоджі", яке виграло тендер, ще не підписаний. Ляшко констатував, що вивчали спроможність фірми виконати всі необхідні роботи.

Бачу, що цей вибір викликав резонанс, саме тому ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок,

– наголосив міністр.

Посадовець стверджує, що робить усе зі своєю командою, аби процес відбудови лікарні був абсолютно прозорий. Зокрема, Міністерство охорони здоров'я разом з "Охматдитом" планує спільний брифінг для журналістів.

Зверніть увагу! Брифінг планують на 14:00, 2 серпня на території лікарні "Охматдит". Представникам преси варто акредитуватись для участі в заході.

Портал "Наші гроші" коментував той факт, що "Охматдит" обрав саме ТОВ "Буд-Технолоджі". За словами аналітиків, із 14 учасників конкурсу це була третя за дорожнечею пропозиція розміром 307 мільйонів гривень (без ПДВ).

Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення,

– акцентують розслідувачі.

Зі свого боку, "Охматдит" наголосив, що "проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні законодавства про публічні закупівлі". Натомість йдеться про приватний конкурс, який організований, аби відкрито та добросовісно використати кошти, пожертвуваних громадянами.

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Водночас міністр Ляшко обіцяє, що влада не просто відбудує "Охматдит", а обов'язково зробить його ще кращим, потужнішим та сучаснішим. Чиновник запевняє: від моменту, коли з компанією-підрядником підпишуть договір, щодня буде оприлюднюватись публічний звіт.

Звіт інформуватиме людей, на що витрачаються зібрані їхніми зусиллями гроші.