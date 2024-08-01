З 14 учасників конкурсу це була третя за дороговизною пропозиція розміром 307 мільйонів гривень. Інші підрядники пропонували виконати роботу за суму від 42 до 286 мільйонів гривень.

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Скандал з відбудовою "Охматдиту"

Журналісти зазначають, що з жодним підрядником, який пропонував дешевші пропозиції, ніяких перемовин не вели. "Охматдит" вибір значно дорожчої пропозиції ніяк не пояснив. Важливо, що з десяти дешевших пропозицій щонайменше сім містили повністю заповнені комерційні пропозиції з вказанням цін за різні види робіт.

"Охматдит" акцентував, що "проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами".

Водночас на суспільний резонанс вже відреагував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він наголосив, що договір з компанією ще не підписано, бо вивчалась спроможність компанії виконати всі необхідні роботи

Саме тому сьогодні ми звернулися до правоохоронних органів для проведення додаткових перевірок. Зі свого боку хочу ще раз підкреслити, що я особисто і моя команда робимо все, аби процес був абсолютно прозорий,

– написав Ляшко.

За даними "Наших грошей" від учасників конкурсу, у фінал були відібрані фірми "ДАК" (310 мільйонів) з групи "Альтіс" Олександра Глімбовського, "Буд-технолоджі" (307 мільйонів) з групи Sensar запорізького забудовника Марка Марченка та "Мега профіт груп" (220 мільйонів) Олексія Ломакіна і Юлії Кузьменко.

Робоча група замовника провела з цими фірмами онлайн-зустрічі. "Мега профіт груп" отримала відмову через невідомі підозри щодо її податкових документів. "ДАК" відмовили через скандальну репутацію Глімбовського.

Що відомо про "Буд-технолоджі"

ТОВ "Буд-технолоджі" зі статутним капіталом 5 тисяч гривень зареєстровано у Запоріжжі. У державних тендерах участі не брало. У якості досвіду виконання аналогічних робіт фірма завантажила договір підряду з ТОВ "Крам-інвест" на будівельні роботи щодо клініки в Запоріжжі по вулиці Святого Миколая, 27. Воно було реалізовано запорізькою компанією-забудовником Sensar Марка Марченка.

Також варто згадати і те, що ціни на роботу ТОВ "Буд-технолоджі", ймовірно, завищені. Наприклад, ремонт фасадних композитних панелей "Reynaers" та оздоблення внутрішніх стін НР-панелями коштують по 100 тисяч гривень. Інші підрядники пропонували виконати цю роботу вдвічі дешевше.

Також фірма "Ріола-модуль", яка й виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 мільйонів) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безплатно виконати ремонт так званих "чистих приміщень". Тобто обсяги ремонту вже можуть бути завищеними.