Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал немецкий евродепутат Михаэль Галлер. Он отметил, что наше государство получит огромную поддержку от партнеров.

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На восстановление направят замороженные деньги России

По словам Галера, следует отдавать себе отчет, что Украине понадобится на восстановление много денег, но их все не могут выделить из бюджета ЕС.

Мы предусмотрели поощрение частных инвестиций, и я думаю, что на этапе восстановления будет много людей, которые будут инвестировать в Украину, как только будет создана четкая правовая база и проведены все необходимые реформы в этой сфере. Рост западных инвестиций в Украину означает, что эти инвесторы будут активно влиять на свои правительства, чтобы те продолжали поддерживать Украину и не допустили нового российского нападения,

– заявил евродепутат.

По его словам, для восстановления также используют замороженные средства России.

"Сейчас мы пытаемся найти надлежащую правовую базу для их сохранения. Иначе их юристы обратятся в лондонский суд и получат обратный результат. Надо разрабатывать и механизм среди налогоплательщиков. В Украине есть те, кто ничего не потерял, а есть потерявшие все" , – заметил Галер.

Он добавил, что по опыту Германии после войны были миллионы людей, которые потеряли все. Тогда существовал десятилетний механизм, по которому те, кто уже ничего не имел, платить более низкий налог.

"Но восстановление не может полностью финансироваться за счет украинских или западных государственных денег. Должен быть разработан внутренний украинский механизм, как быть с этим", - подытожил евродепутат.

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Россия продолжает зарабатывать