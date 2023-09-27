Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів німецький євродепутат Міхаель Галер. Він зазначив, що наша держава отримає велику підтримку від партнерів.

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На відбудову скерують заморожені гроші Росії

За словами Галера, слід усвідомлювати, що Україні знадобиться на відбудову багато грошей, але їх всі не можуть виділити з бюджету ЄС.

Ми передбачили заохочення приватних інвестицій, і я думаю, що на етапі відбудови буде багато людей, які інвестуватимуть в Україну, як тільки буде створена чітка правова база і проведені всі необхідні реформи в цій сфері. Зростання західних інвестицій в Україну означає, що ці інвестори активно впливатимуть на свої уряди, щоб ті продовжували підтримувати Україну та не допустили нового російського нападу,

– заявив євродепутат.

За його словами, на відновлення також використають заморожені кошти Росії.

"Зараз ми намагаємося знайти належну правову базу для їхнього збереження. Інакше їхні юристи звернуться до лондонського суду й отримають зворотний результат. Треба розробляти й механізм серед платників податків. В Україні є ті, хто нічого не втратив, а є ті, хто втратив усе", – зауважив Галер.

Він додав, що з досвіду Німеччини, після війни були мільйони людей, які втратили все. Тоді існував десятирічний механізм, за яким ті, хто вже нічого не мав, платили нижчий податок.

"Але відбудова не може повністю фінансуватися коштом українських або західних державних грошей. Має бути розроблений внутрішній український механізм, як бути з цим", – підсумував євродепутат.

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Росія продовжує заробляти