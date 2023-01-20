Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина рассказал, что на этой неделе есть много важных новостей с дипломатического фронта, сообщает 24 Канал. В частности, украинская делегация приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Формула мира, озвученная президентом Владимиром Зеленским, получает все больше поддержки от партнеров нашего государства. Ведь все понимают, что настоящий и продолжительный мир в Европе возможен только после полной победы Украины.

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В Украине начинается большая программа восстановления

По словам Шмыгаля, первая леди Елена Зеленская в Давосе подняла ключевые вопросы:

гуманитарной помощи,

восстановление социальной инфраструктуры,

программ поддержки переселенцев и детей

В свою очередь, члены правительства провели переговоры с чиновниками и бизнесменами многих стран для усиления экономического фронта Украины и формирования сильной коалиции в ее поддержку.

Восстановление и трансформация Украины. Эта тема стала одной из ключевых на нынешнем форуме в Давосе. Мы начинаем масштабную программу восстановления. Мы ищем пути, чтобы возобновить инвестиции частного сектора в экономику,

– отметил премьер.

Он добавил, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины.

"Наша цель – не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины. Неотделимой частью этой трансформации станет наше вступление в Европейский Союз", – отметил Шмигаль.

Украину 19 января посетил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы услышали слова о том, что Украина – это ЕС, а ЕС – это Украина. Что Европа продолжит активную помощь в военной, финансовой и гуманитарной сферах", – сообщил глава правительства.

Следующие 3 ключевые приоритеты нашего государства:

начало переговоров о вступлении Украины в ЕС,

создание специального международного трибунала для наказания российских военных преступников,

конфискация российских активов для обновления Украины.

"По всем этим пунктам уже есть важный прогресс", – подытожил Шмигаль.

Во сколько обойдется восстановление Украины

Вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде сообщала, что послевоенное восстановление Украины может стоить 500 – 600 миллиардов евро.

Она подчеркнула, что восстановление нашей страны должно происходить не только за государственные средства, но и за частные.

Всемирный банк и западные партнеры работают над тем, чтобы предоставить Украине как оборудование, так и ликвидность для продления ремонтных работ.