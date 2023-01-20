Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну розповів, що цього тижня є багато важливих новин із дипломатичного фронту, повідомляє 24 Канал. Зокрема, українська делегація взяла участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Формула миру, яку озвучив президент Володимир Зеленський, отримує дедалі більше підтримки від партнерів нашої держави. Адже всі розуміють, що справжній та довготривалий мир у Європі можливий лише після повної перемоги України.

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В Україні починається велика програма відбудови

За словами Шмигаля, перша леді Олена Зеленська у Давосі порушила ключові питання:

гуманітарної допомоги,

відновлення соціальної інфраструктури,

програм підтримки переселенців та дітей.

Своєю чергою, члени уряду провели перемовини з посадовцями та бізнесменами багатьох країн для посилення економічного фронту України й формування сильної коаліції на її підтримку.

Відновлення і трансформація України. Ця тема стала однією з ключових на цьогорічному форумі в Давосі. Ми розпочинаємо масштабну програму відбудови. Ми шукаємо шляхи, аби відновити інвестиції приватного сектору в економіку,

– зазначив прем'єр.

Він додав, що світові гіганти зацікавлені взяти участь у реалізації програми трансформації та відбудови України.

"Наша мета – не просто відбудова старого, а трансформація і формування оновленої України. Невіддільною частиною цієї трансформації стане наш вступ до Європейського Союзу", – зауважив Шмигаль.

До України 19 січня завітав президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми почули слова про те, що Україна – це ЄС, а ЄС – це Україна. Що Європа продовжить активну допомогу у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах", – повідомив очільник уряду.

Наступні 3 ключові пріоритети нашої держави:

початок переговорів про вступ України до ЄС,

створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання російських воєнних злочинців,

конфіскація російських активів для відновлення України.

"За всіма цими пунктами вже є важливий прогрес", – підсумував Шмигаль.

У скільки обійдеться відбудова України

Віцепрезидентка Світового банку Анна Б'єрде повідомляла, що післявоєнна відбудова України може коштувати 500 – 600 мільярдів євро.

Вона підкреслила, що відновлення нашої країни повинне відбуватись не лише за державні кошти, а й за приватні.

Світовий банк та західні партнери працюють над тим, аби надати Україні як обладнання, так і ліквідність для продовження ремонтних робіт.