В Европе считают, что украинцы должны быть в состоянии обеспечить собственную защиту, ведь если нет, то под угрозой окажутся и соседние страны. Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что хорошо, что в мире об этом говорят. Он объяснил, если бы Россия на самом деле хотела завершения войны, то не выдвигала бы абсолютно неприемлемых требований.

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Почему Россия требует разоружения Украины?

Владимир Огрызко подчеркнул, что постоянные заявления Владимира Путина и его сторонников о необходимости ослабления военных мощностей Украины являются признаками того, что никаких сдвигов в позиции России относительно мира нет.

Если Украина будет разоружена, то станет беззащитной. В таком случае Россия сможет продолжать свое наступление и оккупацию.

Является ли это приемлемым для Украины и Европы? Нет. Поэтому, когда Путин выдвигает такие требования, то это означает, что вести реальные переговоры он не хочет,

– отметил экс-министр иностранных дел.

Однако кремлевский диктатор использует другую тактику – ему выгодно говорить о переговорах и показывать, что он якобы этого хочет, ведь это затягивает войну и ослабляет Украину.

После заявлений Дональда Трампа, что США восстанавливают частичные поставки вооружения, то в Кремле сразу переполошились и сказали, что готовы рассматривать вопрос о дате следующих переговоров,

– сказал Владимир Огрызко.

По его мнению, это очередная манипуляция, чтобы показать, мол, Москва готова к дипломатии, но Украина якобы этого не хочет, поэтому стоит не подыгрывать врагу, а держаться подальше от его хитрых планов.

Напомним, Трамп рассматривает возможность одобрения первого пакета военной помощи для Украины на сумму около 300 миллионов долларов, который может включать ракеты средней дальности и боеприпасы для систем Patriot. Если решение будет принято, то средства поступят из фонда, утвержденного еще при Джо Байдене. Тем временем США заключили новое соглашение с союзниками по НАТО, что позволит быстрее поставлять оружие Украине путем обмена со складов.