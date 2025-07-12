У Європі вважають, що українці мають бути в змозі забезпечити власний захист, адже якщо ні, то під загрозою опиняться й сусідні країни. Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що добре, що у світі про це говорять. Він пояснив, якби Росія насправді хотіла завершення війни, то не висувала б абсолютно неприйнятних вимог.

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Чому Росія вимагає роззброєння України?

Володимир Огризко підкреслив, що постійні заяви Володимира Путіна та його прибічників про необхідність послаблення військових потужностей України є ознаками того, що жодних зрушень у позиції Росії щодо миру немає.

Якщо Україна буде роззброєна, то стане беззахисною. У такому разі Росія зможе продовжувати свій наступ та окупацію.

Чи є це прийнятним для України та Європи? Ні. Тому, коли Путін висуває такі вимоги, то це означає, що вести реальні переговори він не хоче,

– зазначив ексміністр закордонних справ.

Проте кремлівський диктатор використовує іншу тактику – йому вигідно говорити про перемовини та показувати, що він начебто цього хоче, адже це затягує війну та послаблює Україну.

Після заяв Дональда Трампа, що США відновлюють часткове постачання озброєння, то у Кремлі одразу переполошилися та сказали, що готові розглядати питання про дату наступних переговорів,

– сказав Володимир Огризко.

На його думку, це чергова маніпуляція, щоб показати, мовляв, Москва готова до дипломатії, але Україна нібито цього не хоче, тому варто не підігрувати ворогу, а триматися якомога далі від його хитрих планів.

Нагадаємо, Трамп розглядає можливість схвалення першого пакета військової допомоги для України на суму близько 300 мільйонів доларів, який може включати ракети середньої дальності та боєприпаси для систем Patriot. Якщо рішення буде ухвалено, то кошти надійдуть з фонду, затвердженого ще за Джо Байдена. Тим часом США уклали нову угоду з союзниками по НАТО, що дозволить швидше постачати зброю Україні шляхом обміну зі складів.