Лицо, восстановлено в воинском звании, пользуется правами и льготами, установленными законодательством, в соответствии с восстановленным воинским званием. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в издании "Голос Украины".

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Закон о восстановлении военных

Основная цель – восстановление в звании военнослужащих, лишенных в прошлом воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта во время действия военного положения,

– указали в Верховной Раде.

Минимальный срок прохождения военной службы для применения к нему поощрения, составляет шесть месяцев. Принять соответствующее решение могут министр обороны и главнокомандующий ВСУ. Первый – по воинским званиям офицерского состава, а второй по званиям сержантского (старшинского) состава.