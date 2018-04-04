Восстановление Донбасса: известный экономист подсчитал, сколько нужно денег и времени

После возвращения Донбасса под контроль Украины на его восстановление уйдет не менее 10 лет и намного больше, чем 50 миллиардов долларов, которые сейчас предъявляют России как убытки от оккупации.

Об этом заявил президент Центра экономического развития, советник президента Петра Порошенко Александр Пасхавер, передает "Обозреватель".

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"Я думаю, что есть несколько других путей, которые не напрягают 100% бюджет страны. В частности, это может быть особой зоной, как делали китайцы в свое время. То есть, мы бы подготовили Донбасс для того, чтобы туда могли входить капиталовложения, сняли бы налоги и так далее. Кроме того, я не сомневаюсь, что западные страны нам помогут это сделать", – подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, на Востоке Украины нужно восстанавливать не только инфраструктуру и предприятия, но и социальный спектр жизни людей – а это безмерные деньги.

Поэтому общие разговоры, когда фигурируют цифры в этой ситуации, это неправильно. Можете посчитать, сколько стоит остановленное производство, но я могу гарантировать вам, что восстановить его будет стоить гораздо дороже, чем то, что они насчитали (50 млрд. долл. – "24"),

– сказал Пасхавер.

При этом на восстановление полноценной довоенной жизни на Донбассе, по его мнению, уйдет много времени.

"Думаю, что если я назову 10 лет, то это будет очень мало", – подытожил экономист.