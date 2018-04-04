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Відновлення Донбасу: відомий економіст підрахував скільки потрібно грошей і часу

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На відновлення Донбасу потрібно десятки років
На відновлення Донбасу потрібно десятки років / Фото з відкритих джерел

Після повернення Донбасу під контроль України, на його відновлення піде не менше 10 років і набагато більше, ніж 50 мільярдів доларів, які зараз пред'являють Росії як збитки від окупації.

Про це заявив президент Центру економічного розвитку, радник президента Петра Порошенка Олександр Пасхавер, передає "Обозреватель".

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"Я думаю, що є кілька інших шляхів, які не напружують 100% бюджет країни. Зокрема, це може бути особливою зоною, як робили китайці свого часу. Тобто ми б підготували Донбас для того, щоб туди могли входити капіталовкладення, зняли б податки і так далі. Крім того, я не сумніваюся, що західні країни нам допоможуть це зробити", – наголосив експерт.

Водночас, за його словами, на Сході України потрібно відновлювати не тільки інфраструктуру і підприємства, але й соціальний спектр життя людей – а це безмірні гроші.

Тому загальні розмови, коли фігурують цифри в цій ситуації, це неправильно. Можете порахувати, скільки коштує зупинене виробництво, але я можу гарантувати вам, що відновити його буде коштувати набагато дорожче, ніж те, що вони нарахували (50 млрд. дол. – "24"),
– сказав Пасхавер.

При цьому на відновлення повноцінного довоєнного життя на Донбасі, на його думку, піде багато часу.

"Думаю, що якщо я назву 10 років, то це буде дуже мало", – підсумував економіст.
Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Гроші
Джерело: 24 Канал
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