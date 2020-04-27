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      Восстановление эвакуации украинцев из-за рубежа и обсервация: объяснение Зеленского

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      Зеленский рассказал об эвакуации и обсервации украинцев
      Зеленский объяснил, как будет происходить эвакуация и обсервация граждан / Иллюстративное фото / Getty images

      Украина возобновляет эвакуацию своих граждан из-за рубежа. Государство может осуществлять по 4 спецрейса ежедневно. Впрочем, прибывшие будут обязаны пройти обсервацию: кто дома, а кто-то – в спецучреждении.

      Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам рассказал глава государства Владимир Зеленский.

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      Эвакуация будет проходить постепенно и контролируемо в формате до 4 самолетов в сутки. Все пассажиры будут распределены на 2 группы,
      – отметил президент.

      Украинцев по прибытию из-за рубежа разделят на 2 группы:

      • Первая – большинство: люди, имеющие смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах. Это станет возможным благодаря мобильному приложению "Действуй дома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс.
      • Вторая – более 10%: люди, не имеющие смартфонов. Они пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях.

      Обращение Владимира Зеленского к украинцам 27 апреля: видео

      Что известно о приложении "Действуй дома"?Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению и будет грозить штрафом.

      В течение дня в период 14 дней человек будет получать до 10 push-уведомлений в приложении. Пользователю нужно сделать свое фото, также будет работать геолокация. Если будет нарушен режим карантина, то человек вынужден будет заплатить штраф.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Коронавирус COVID-19 Эвакуация украинцев Новости политики
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