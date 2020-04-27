Восстановление эвакуации украинцев из-за рубежа и обсервация: объяснение Зеленского

Украина возобновляет эвакуацию своих граждан из-за рубежа. Государство может осуществлять по 4 спецрейса ежедневно. Впрочем, прибывшие будут обязаны пройти обсервацию: кто дома, а кто-то – в спецучреждении.

Об этом во время своего традиционного обращения к украинцам рассказал глава государства Владимир Зеленский.

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Эвакуация будет проходить постепенно и контролируемо в формате до 4 самолетов в сутки. Все пассажиры будут распределены на 2 группы,

– отметил президент.

Украинцев по прибытию из-за рубежа разделят на 2 группы:

Первая – большинство : люди, имеющие смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах. Это станет возможным благодаря мобильному приложению "Действуй дома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс.

: люди, имеющие смартфоны, смогут пройти обязательную самоизоляцию у себя в квартирах. Это станет возможным благодаря мобильному приложению "Действуй дома". Оно поможет медикам и полицейским контролировать процесс. Вторая – более 10%: люди, не имеющие смартфонов. Они пройдут обсервацию в классическом формате, то есть в подготовленных государством локациях.

Обращение Владимира Зеленского к украинцам 27 апреля: видео

Что известно о приложении "Действуй дома"?Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции. Его неиспользование будет приравниваться к нарушению и будет грозить штрафом.



В течение дня в период 14 дней человек будет получать до 10 push-уведомлений в приложении. Пользователю нужно сделать свое фото, также будет работать геолокация. Если будет нарушен режим карантина, то человек вынужден будет заплатить штраф.