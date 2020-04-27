Відновлення евакуації українців та обсервація: як це відбуватиметься – пояснення Зеленського

Україна відновлює евакуацію своїх громадян з-за кордону. Держава може здійснювати по 4 спецрейси щодня. Втім, прибулі будуть зобов’язані пройти обсервацію: хтось вдома, а хтось – у спецзакладі.

Про це під час свого традиційного звернення до українців розповів глава держави Володимир Зеленський.

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Евакуація буде проходити поступово та контрольовано у форматі до 4 літаків на добу. Всі пасажири будуть розподілені на 2 групи,

– зауважив президент.

Українців по прибуттю з-за кордону розділять на 2 групи:

Перша – більшість : люди, що мають смартфони і зможуть пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях. Це стане можливим завдяки мобільному додатку "Дій вдома". Він допоможе медикам та поліцейським контролювати процес.

: люди, що мають смартфони і зможуть пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях. Це стане можливим завдяки мобільному додатку "Дій вдома". Він допоможе медикам та поліцейським контролювати процес. Друга – понад 10%: люди, що не мають смартфонів. Вони пройдуть обсервацію у класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях.

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Що відомо про додаток "Дій вдома"?Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.



Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.