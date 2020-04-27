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      Відновлення евакуації українців та обсервація: як це відбуватиметься – пояснення Зеленського

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      Зеленський пояснив, як проходитиме евакуація і обсервація українців
      Зеленський пояснив, як відбуватиметься евакуація та обсервація громадян / Ілюстративне фото / Getty images

      Україна відновлює евакуацію своїх громадян з-за кордону. Держава може здійснювати по 4 спецрейси щодня. Втім, прибулі будуть зобов’язані пройти обсервацію: хтось вдома, а хтось – у спецзакладі.

      Про це під час свого традиційного звернення до українців розповів глава держави Володимир Зеленський.

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      Евакуація буде проходити поступово та контрольовано у форматі до 4 літаків на добу. Всі пасажири будуть розподілені на 2 групи,
      – зауважив президент.

      Українців по прибуттю з-за кордону розділять на 2 групи:

      • Перша – більшість: люди, що мають смартфони і зможуть пройти обов’язкову самоізоляцію у себе в помешканнях. Це стане можливим завдяки мобільному додатку "Дій вдома". Він допоможе медикам та поліцейським контролювати процес.
      • Друга – понад 10%: люди, що не мають смартфонів. Вони пройдуть обсервацію у класичному форматі, тобто у підготовлених державою локаціях.

      Звернення Володимира Зеленського до українців 27 квітня: відео

      Що відомо про додаток "Дій вдома"?Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції. Його невикористання буде прирівнюватися до порушення і загрожуватиме штрафом.

      Протягом дня в період 14 днів людина отримуватиме до 10 push-повідомлень в додатку. Користувачу потрібно зробити своє фото, також працюватиме геолокація. Якщо буде порушений режим карантину, то людина змушена буде заплатити штраф.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Коронавірус COVID-19 Евакуація українців
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