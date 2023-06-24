Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что происходит на фронте. В частности, речь идет о Востоке.

Обратите внимание Россияне подтягивают на Юг все: чем ВСУ отвечают на преимущество врага в воздухе

Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед,

– подчеркнула Маляр.

Наступление происходит в направлении:

Орехово-Василевки;

Бахмута;

Богдановки;

Ягодного;

Клещиевки;

Курдюмовки.

Российские оккупанты пытались наступать на таких направлениях:

Купянском;

Лиманском

Марьинском.

Врагу не удалось продвинуться.

Оккупанты наносили авиационные удары и осуществляли артиллерийские обстрелы на Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Что происходит на Юге

Маляр подчеркнула, что на Юге продолжаются тяжелые бои.

"На всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты несут колоссальные потери среди личного состава и техники. По состоянию на 24 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что "на концерт к Кобзону" отправить удалось уже 223 330 захватчиков. Кроме того, "минуснули" немало оружия и техники.