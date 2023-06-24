Маляр – заместитель министра обороны – рассказала, что происходит на фронте. В частности, речь идет о Востоке.
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Восточная группировка войск сегодня начала наступление на нескольких направлениях одновременно. На всех направлениях есть продвижение вперед,
– подчеркнула Маляр.
Наступление происходит в направлении:
- Орехово-Василевки;
- Бахмута;
- Богдановки;
- Ягодного;
- Клещиевки;
- Курдюмовки.
Российские оккупанты пытались наступать на таких направлениях:
- Купянском;
- Лиманском
- Марьинском.
Врагу не удалось продвинуться.
Оккупанты наносили авиационные удары и осуществляли артиллерийские обстрелы на Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Что происходит на Юге
Маляр подчеркнула, что на Юге продолжаются тяжелые бои.
"На всех направлениях наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия", – говорится в сообщении.
Российские оккупанты несут колоссальные потери среди личного состава и техники. По состоянию на 24 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что "на концерт к Кобзону" отправить удалось уже 223 330 захватчиков. Кроме того, "минуснули" немало оружия и техники.