Маляр – заступниця міністра оборони – розповіла, що відбувається на фронті. Зокрема, мовиться про Схід.

Зверніть увагу Росіяни підтягують на Південь все: чим ЗСУ відповідають на перевагу ворога в повітрі

Східне угруповання військ сьогодні розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. На всіх напрямках є просування вперед,

– наголосила Маляр.

Наступ відбувається у напрямку:

Оріхово-Василівки;

Бахмута;

Богданівки;

Ягідного;

Кліщіївки;

Курдюмівки.

Російські окупанти намагалися наступати на таких напрямках:

Куп'янському;

Лиманському

Мар'їнському.

Ворогу не вдалося просунутися.

Окупанти завдавали авіаційних ударів та здійснювали артилерійські обстріли на Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Що відбувається на Півдні

Маляр наголосила, що на Півдні тривають важкі бої.

"На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії", – мовиться у повідомленні.

Російські окупанти зазнають колосальних втрат серед особового складу та техніки. Станом на 24 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона відправити вдалося вже 223 330 загарбників. Окрім того, "мінуснули" чимало зброї та техніки.