Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он добавил, что украинским бойцам удается эффективно противодействовать господствующей армии России в воздухе.
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По мнению военного обозревателя, армия России перебрасывает все возможные виды техники и вооружения на Юг Украины, в частности вертолеты, ведь не может остановить украинское наступление.
"Это армейская авиация, которая используется и в обороне, и в наступлении для того, чтобы уничтожать бронированную технику, оказывать огненное влияние на пехоту и т.д.", – отметил Попович.
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Компенсируют артиллерией
Оккупанты намеренно нагнали боевые вертолеты на аэродром в Бердянске, чтобы подготовиться к отражению наших наступательных действий. Это элемент попытки создать господство в воздухе. Действия вражеской армии по использованию армейской авиации вкладываются в военную науку.
То, что у Украины нет господства в воздухе, является проблемой. Без преимущества в воздухе эффективность несколько уменьшается,
– сказал Попович.
Силы обороны пытаются компенсировать это посредством использования артиллерийских сил и средств.
"Наши бойцы уделяют большое внимание уничтожению артиллерийской составляющей противника. В частности, буксированных пушек, самоходных артиллерийских установок, зенитных сил и средств", – добавил военный обозреватель.
Что известно о контрнаступлении ВСУ: коротко
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что наши основные силы еще не вступили в боевые действия, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника.
- Российские захватчики перебрасывают свои подразделения к востоку Украины. Ведь оккупанты очень боятся после более чем года постоянных боев потерять Бахмут.
- Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина привлекла во время контрнаступления не весь свой потенциал. Пока наши войска обескровливают российских оккупантов.