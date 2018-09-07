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Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе

ЦРУ 157 Читати новину українською

На оккупированную территорию добраться можно со скоростью света и без проверок, если купить правильный билет, даже блокпосты – не преграда.

Нерегулярные междугородные перевозки – довольно прибыльный бизнес, а когда речь идет о маршрутах в зоне проведения операции Объединенных Сил тариф возрастает в несколько раз, соответственно до этого и маржа.

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Есть только одно неудобство в сообщении между прифронтовыми городами – блокпосты. Каждый, кто пересекает линию разграничения, должен пройти контроль. Такие проверки временем занимают по несколько часов. Но если вы приобретете билет на специальный рейс, то сэкономите кучу времени и экспрессом доберетесь до оккупированных городов.

А на оккупированных территориях автобусы – единственный транспорт. Другого просто нет, железнодорожное сообщение с Донецком и Луганском давно прекращено. Поэтому спрос на маршрутки огромен.

Владимир Усов – владелец одного из крупнейших автотранспортных предприятий Северодонецка, он не скрывает, что его бизнес на маршрутках прибыльный, но сейчас страдает от конкурентов. Те переманивают пассажиров, так как придумали новый сервис – бесконтрольный проезд блокпостов, без очередей и проверок.

Сейчас на пути к Станице Луганской – крайнего населенного пункта, за которым уже оккупированный Луганск, экспрессом через пункты досмотра можно спокойно проехать на обычной пассажирской маршрутке. Здесь нет часовых очередей на блокпостах, а проверка продолжается полминуты.

Нерегулярные маршруты не проверяют, просто проходит проверяющий, здоровается с водителем и автобус беспрепятственно переезжает. Проверка не производится, и что везет пассажир в транспортных средствах никого не волнует,
– сказала заместитель директора по юридическим вопросам управления автобусных станций в Луганской области Виктория Спильник.

Нерегулярные перевозчики поставили на маршрут комфортные микроавтобусы. Здесь и удобные сиденья, и кондиционеры, но самое главное – время в пути. Они проходят блокпосты без контроля, поэтому и отбоя от клиентов нет.

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По данным Виктории Спильник, в Станице Луганской сегодня находится КПВВ, который ежедневно пересекают от 5 до 10 тысяч человек, около 90% этих людей пользуются услугами нерегулярных перевозчиков.

кпвв Донбас Станиця Луганська

Контрольно-пропускной пункт

Не проверяют полностью транспорт на блокпостах, так как на проверку каждой машины могут идти часы.

Игорь Труфанов – предприниматель, осуществляющий нерегулярные перевозки в Станице Луганской 2 раза в неделю, имеет страховку и соответствующие документы на маршрут, все по закону. Мужчина уверяет: лояльность военных и полиции на блокпостах неслучайна. Два года назад негласно всем нерегулярным перевозчикам предложили заплатить за "свободу на дороге". Он отказался, а вот те, кто согласился, до сих пор ездят без проблем.

Схема была создана старшим инспектором Главного управления Национальной полиции в Луганской области Евгением Игнатьевым, который сейчас находится под следствием. Также к ней причастен и.о. "Укртрансбезопасности" Голубь Олег, старший инспектор этого же предприятия Максим Ладыгин, работник полиции Евгений Игнатьев, который там собирал непосредственно все эти поборы,
– рассказал Труфанов.

В месяц люди платили 6 тысяч гривен с одного автомобиля, независимо от того, есть ли документы. И таким образом осуществляли перевозки.

По словам пресс-офицера Национальной гвардии в составе ООС Алексея Павлюка, подразделения Нацгвардии из состава Объединенных сил, которые проводят службу на блокпостах, проводят осмотр всех без исключения транспортных средств и проверяют документы водителей и пассажиров.

"За время проведения ООС случаев проезда нелегальными, черными перевозчиками через блокпосты Нацгвардии зафиксировано не было", – заверил Павлюк.

Обиженные перевозчики, которых решением облсовета сняли с маршрута, в один голос утверждают, что монополия коммунального перевозчика и такая лояльность к нему на блокпостах – вещи взаимосвязанные.

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На крайних блокпостах у ОРДЛО людей проверяют, там пешие переходы для тех, кто в был маршрутках. У кого собственный транспорт – проезжают после проверки. Но есть один момент – все люди едут с сумками, какими-то приборами, проверка в большинстве случаев осуществляется поверхностно и это говорят сами жители оккупированных районов, поэтому пересечь границу с "ДНР" или "ЛНР" с, так сказать, "подарком" возможно.

О том, как журналист проехался в общественном транспорте с оружием – смотрите в программе.

Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Транспорт Расследования ЦРУ
Источник: 24 канал
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