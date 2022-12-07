Сегодня после 12:32 в восточных регионах объявили о воздушной тревоге. Уже через полчаса в областях объявили об отбое.

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В каких регионах объявляли воздушную тревогу

  • Сумская область,
  • Харьковская область,
  • Полтавская область,
  • Днепропетровская область,
  • Запорожская область,
  • Донецкая область.

Также воздушная тревога объявлена ​​в Луганской области. Там она длится уже 246 суток, не прекращаясь с 4 апреля.


Тревоги на Востоке 7 декабря / vadimklimenko.com

Тревога была объявлена около получаса. Сейчас над Астраханским регионом проходят тренировки стратегической авиации России, угрозы пока не несут.

Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.

  • Вечером 6 декабря и ночью 7 декабря Россия впервые за 3 недели атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахид-136".
  • Все началось с того, что вечером в Днепре услышали взрывы. Впоследствии стало известно, что Днепропетровскую область атаковали "шахиды", однако силы ПВО сбили все 8.
  • Также мониторинговая группа писала о том, что в Черкасской области воздушная тревога из-за БПЛА.
  • Беспилотники залетели на Киевщину. Одному даже удалось прошмыгнуть на территорию Житомирской области, однако он тоже был уничтожен.