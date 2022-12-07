Сегодня после 12:32 в восточных регионах объявили о воздушной тревоге. Уже через полчаса в областях объявили об отбое.

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В каких регионах объявляли воздушную тревогу

Сумская область,

Харьковская область,

Полтавская область,

Днепропетровская область,

Запорожская область,

Донецкая область.

Также воздушная тревога объявлена ​​в Луганской области. Там она длится уже 246 суток, не прекращаясь с 4 апреля.



Тревоги на Востоке 7 декабря / vadimklimenko.com

Тревога была объявлена около получаса. Сейчас над Астраханским регионом проходят тренировки стратегической авиации России, угрозы пока не несут.

Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе.