Сьогодні, після 12:32, у східних регіонах оголосили про повітряну тривогу. Вже через пів години в областях оголосили про відбій.

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У яких регіонах оголошували повітряну тривогу

Сумська область,

Харківська область,

Полтавська область,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Донецька область.

Також повітряна тривога оголошена на Луганщині. Там вона триває вже 246 діб, не припиняючись від 4 квітня.



Тривоги на Сході 7 грудня / vadimklimenko.com

Тривога була оголошена близько пів години. Зараз над Астраханським регіоном проходять тренування стратегічної авіації Росії, загрози поки не несуть.

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