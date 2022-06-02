Дождь, как ночью, так и днем, обещают на Харьковщине, а также в Донецкой и Луганской областях. Несмотря на это, в восточных регионах очень жарко.

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В большинстве регионов день пройдет без дождя

В остальных областях осадков не обещают. Выше всего столбики термометров поднимутся на Юге. Так, в Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму воздух прогреется до +30...+32.

Несколько ниже температуры метеорологи прогнозируют в Луганской и Доецкой областях – +29...+31. Лидерами по прохладе 3 июня будут западные области. На Ровненщине, Волыни, Львовщине, Тернопольщине, а также Ивано-Франковщине – только +23...+25.

В среднем воздух прогреется до +24...+28

В других украинских областях температуры будут колебаться в пределах +24...+28. На всей территории Украины ветер – северо-западный, со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Обратите внимание! В Киеве день пройдет без осадков. Днем прогнозируют +24...+26, ночью – +13...+15.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что пятница, 3 июня, в Украине будет теплой. Она отметила, что дожди, которые придут в некоторые регионы, будут кратковременными, возможно, с грозами.

Большая часть Украины завтра окажется среди сухой, преимущественно солнечной погоды. В Киеве пятница обещает быть теплой. Максимальная температура воздуха предполагается в пределах +22…+24 градусов. Дождь небольшой возможен в столице ночью, днем светит солнышко,

– уточнила Диденко.

Кому хочется еще больше прохлады, синоптик посоветовала подождать. Ведь в воскресенье в столицу может прийти похолодание и больше осадков.

Погода в городах

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +23...+25

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – +25...+27

Одесса – +30...+32

Николаев – +30...+32

Херсон – +30...+32

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +25...+37

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +30...+32

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +26...+28

Киев – +24...+26

Прогноз погоды на 3 июня / Карта Укргидрометцентра