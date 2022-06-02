Дощ, як вночі, так і вдень обіцяють на Харківщині, так і Донеччині та Луганщині. Попри це, в східних регіонах досить спекотно.
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У більшості регіонів день мине без дощу
В решті областей опадів не обіцяють. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Півдні. Так на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму повітря прогріється до +30...+32.
Дещо нижчі температури метеорологи прогнозують на Луганщині та Донеччині – +29...+31. Лідерами з прохолоди 3 червня будуть західні області. На Рівненщині, Волині, Львівщині, Тернопільщині, а також Івано-Франківщині – лише +23...+25.
В середньому повітря прогріється до +24...+28
В інших українських областях температури коливатиметься в межах +24...+28. На всій території України вітер – північно-західний, швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко підтвердила, що п'ятниця, 3 червня, в Україні буде теплою. Вона зазначила, що дощі, які прийдуть в деякі регіони, будуть короткочасними, можливо, з грозами.
Більша частина України завтра опиниться серед сухої, переважно сонячної, погоди. У Києві п'ятниця обіцяє бути теплою. Максимальна температура повітря передбачається в межах +22...+24 градусів. Дощ невеликий ймовірний у столиці вночі, вдень світитиме сонечко,
– уточнила Діденко.
Кому хочеться ще більше прохолоди, синоптикиня порадила почекати. Адже в неділю до столиці може завітати похолодання та більше опадів.
Погода в містах
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +24...+26
Вінниця – +25...+27
Одеса – +30...+32
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +25...+37
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +24...+26
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +29...+31
Харків – +26...+28
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Карта Укргідрометцентру