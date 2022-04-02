На востоке ВСУ за день отразили 2 вражеских атаки: уничтожены около 80 россиян
В течение дня 2 апреля российские оккупанты совершили 2 атаки по позициям украинских защитников на Востоке нашей страны. Оба нападения Вооруженные Силы Украины успешно отбили.
При этом враг понес сокрушительные потери. Об этом сообщили на официальной странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в фейсбуке.
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Потери врага на Востоке Украины 2 апреля
В районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" рашисты совершили 2 безуспешные атаки, из-за чего потеряли:
- личного состава – около 80;
- танков – 3;
- БМП – 2;
- артиллерийских систем, минометов – 1;
- артиллерийский тягач – 1.
Кажется, вместо одного дня дурака в апреле нужно объявить о целом месяце, ведь самыми большими дураками вот уже второй день становятся российские фашисты,
– подчеркнули в Оперативно-тактической группировке "Восток".
К слову, украинские военные добавили, что после победы Украины российскому командованию обязательно нужно будет вручить премию Дарвина.
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