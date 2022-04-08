О достижениях бойцов из 95 ОДШБр рассказали в соцсетях. Там добавили, что это "те самые ребята", на счету которых уже есть успешная охота со "Стугны".

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Предыдущее достижение десантников Арестович назвал выдающимся

Предыдущий раз, когда наши десантники "обрезали крылья" вражескому Ка-52, то это назвал выдающимся военным достижением советник главы ОП Алексей Арестович. Действительно, ведь защитники Украины проявили не только изобретательность, но и сбили сверхновый ударный вертолет.

Только за предыдущую неделю зенитные войска уничтожили более 30 воздушных целей

Отметим, что только за предыдущую неделю военнослужащие частей Воздушного командования "Центр" сбили более 30 воздушных целей врага. Речь идет о самолетах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах российских оккупантов.

Напомним о предыдущем разе в видео: ВСУ сбили российский Ка-52