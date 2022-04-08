Удастся ли Путину полностью захватить Донбасс, получит ли Украина истребители и как долго продлится война – в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказал экс-представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

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Получит ли Украина истребители и какую помощь ожидать

Давайте начнем с истории с ленд-лизом. Конгресс принял так называемую программу ленд-лиза, которая позволит президенту Байдену более эффективно поставлять оружие в Украину. Можете рассказать нам подробнее, что это за программа и как она может помочь Украине?

Прежде всего я искренне желаю всего наилучшего каждому в Украине в эти ужасные времена. Я рад сказать, что Конгресс и президент Байден вместе работали над тем, чтобы возобновить эту программу ленд-лиза.

Главная ее идея в том, что она дает дополнительные полномочия президенту использовать имеющиеся американские военные резервы и отправлять их в Украину, а уже потом думать о том, как пополнять эти резервы.

То есть это дает президенту больше возможностей поставлять оборудование, оружие, амуницию гораздо быстрее.

Это похоже на то, что мы делали для Великобритании перед Второй мировой войной, перед тем, как мы сами вступили во Вторую мировую. Это программа, которая имеет возможности ускорить поддержку Украины.

НАТО и его союзники отказались закрыть небо над Украиной. Но, насколько я понимаю, вопрос о том, чтобы позволить Украине закрыть свое небо самой – силами украинских пилотов, если Запад предоставит ей истребители – до сих пор стоит на повестке дня. Верите ли вы, что это политическое решение будет принято?

Да, я верю. Думаю, в конечном счете такое решение будет принято. Люди видят, как в Украине меняются несколько вещей.

Одна из них – это отвод российских наземных сил из части страны, что сделает более безопасным расположение авиации там.

Во-вторых, зверства, абсолютно ужасные атаки, жестокие убийства и пытки мирного населения. Думаю, это заставило политиков на Западе по-новому посмотреть на то, что мы делаем для Украины, и что еще мы можем сделать.

Не могу сказать, что я слышал что-то конкретное относительно МиГ-29 пока что, но я с оптимизмом смотрю на перспективу того, что этот вопрос решат.

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Как в целом вы видите баланс сил на фронте сейчас, как оцениваете позиции, способность и шансы украинской и российской армий?

Российские войска дезорганизованы. Они понесли значительные потери и в человеческой силе, и в технике. Командование было плохим. С логистикой все было плохо.

Но больше всего надо отдать должное украинским Вооруженным силам, которые остановили российское вторжение. Когда россияне подходили к Киеву, Харькову, Сумам, Чернигову, Одессе украинские войска их остановили, перерезали пути снабжения, затем они сумели успешно атаковать российские вооруженные силы, и у россиян не было другого выбора, чем отвести войска и пытаться их восстановить.

По мере того как они перегруппировываются, а они перегруппировываются на Восток Украины, они пытаются усилить атаки на Донбассе, и думаю, хотят оккупировать весь Донбасс до 9 мая, чтобы объявить о "победе".

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Но их вооруженные силы не в очень хорошем состоянии. Если даже пополнить уже имеющиеся боевые подразделения призывниками и резервистами, которые не тренированы, если пополнить их второсортной военной техникой, вместо той, что была в начале, плюс никуда не исчезнут проблемы с командованием – то шансов достичь даже этих ограниченных целей у россиян немного.

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Тем временем Украине нужна вся возможная помощь со стороны Запада – разные виды вооружения, включая артиллерию, боевые машины, танки, чтобы ее армия могла продвигаться вперед и поворачивать, и удерживать под контролем украинские территории, с которых они будут выгонять россиян.

Думаю, сейчас тот момент, когда Украина имеет преимущество в войне, и важно, чтобы Запад все больше склонялся к тому, чтобы предоставить украинским Вооруженным силам всю нужную технику.

О планах и ошибках Путина

Уже очевидно, что первый план Путина – легко захватить всю Украину – провалился. Как вы думаете, у него сейчас есть хоть какой-то план или он просто будет пытаться сделать то, что сможет?

Думаю, сейчас он пытается взять под контроль восток Украины, чтобы обеспечить сообщение от Крыма, через Мариуполь, до Донбасса и до Ростова в России. А также на севере – территории к востоку от Харькова.

А потом он заявит, что они добились успеха, и что для России – это победа. И будет продолжать вести военные действия везде.

Я не верю, что он собирается остановиться. Думаю, сейчас его план таков.

Откровенно говоря, я не верю, что россияне смогут реализовать этот план. Думаю, им будет очень трудно захватить всю территорию на Донбассе.



Путин будет продолжать вести военные действия везде / Фото Getty Images

Украинцы будут отбиваться и заставлять их отходить с тех территорий, которые россияне захватили после вторжения. Это будет продолжаться некоторое время.

Как вы думаете, в чем Путин ошибся с самого начала?

Во многом.

Первое – он переоценил качество российских вооруженных сил.

Второе – он недооценил качество украинских Вооруженных Сил. Он недооценил решимость и храбрость украинского народа.

Он недооценил готовность Запада помогать Украине. Он недооценил готовность Запада вводить санкции против России, включая ограничения для финансовой системы, банков.

А сейчас сектор энергетики все больше будет подпадать под санкции. Поэтому он сделал много ошибок. И главная причина всего этого, думаю, заключается в том, что он диктатор.

Окружение боялось говорить ему правду. Поэтому, когда он имел видение российской империи, где украинцы радушно приветствовали бы россиян – ни у кого не было смелости сказать ему, что это ложь. Украинцы – это отдельное государство, отдельная нация, отдельный народ.

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Когда Путин говорил, что у России самая лучшая армия в мире, с самым лучшим современным оружием – никто не имел храбрости сказать ему, что на самом деле армия не такая уж сильная, плохо тренированная, куча всего не работает, а генералы тратили деньги на свои дачи и яхты.

У Путина нет объективной картины реальности, и все это повлияло на то, что он принял плохие решения.

Сейчас подчиненный Путина Медведев вышел с заявлением о том, что они собираются построить российскую империю от Лиссабона до Владивостока. Как вы думаете, они хотят втянуть Запад, США, НАТО, весь мир в конфликт?

Нет, думаю, они говорят это лишь потому, что это хотят слышать россияне. В России сейчас царит атмосфера военной лихорадки, и Медведев хочет показать, что он часть этой истории. Не думаю, что его слова были серьезными.

Справка. Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что после "денацификации" Россия планирует построить Евразию от Лиссабона до Владивостока. В то же время он выдал, что такой национальности как украинцы никогда не было в истории.

Порой Путин действует настолько иррационально, что, кажется, он потерял связь с реальностью. Вам тоже так кажется или это лишь иллюзия?

Думаю, он действительно немного иррационален, потому что им руководит желание воссоздать империю. Но не могу сказать, что он совершенно иррационален.

Мы исходим из того факта, что у него были очень плохие данные о России, об Украине, о том, что вообще происходит. Поэтому тут комбинация двух факторов – плохая информированность и иррациональные решения.

Как долго продлится война

Как вы считаете, долго ли будет идти война?

Ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. На Востоке Украины у россиян логистические цепочки лучше, чем у них были на севере вокруг Киева. Поэтому, видимо, они будут способны лучше поставлять своим военным все.

Мы не знаем, что произойдет с российской экономикой. Мы не знаем, как отреагируют российские силовики, когда будут видеть, что российские войска продолжают терпеть поражения.

Возможно, все это ударит по России быстро, и станет делом нескольких недель. А может это будет длиться месяцы, если россияне будут пытаться продираться вглубь Украины и закрепляться там, на Востоке.

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Верите ли вы в попытки урегулировать ситуацию дипломатическим путем? Вы лично были частью дипломатического процесса по Донбассу. И в конечном счете дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось. Верите ли вы в то, что дипломатические усилия дадут что-то сейчас?

Дипломатия работает, когда Вооруженные силы на поле боя создают условия для дипломатии.

Возвращаясь к тем временам, когда я был привлечен к переговорному процессу, который касался войны на Донбассе, мы пытались привлечь достаточно поддержки для Украины – Javelin для украинской армии, санкции для России и так далее. Чтобы Россия видела, что продолжать войну невозможно.

Мы не продвинулись в этом достаточно далеко, не добились успеха. Дипломатия не сработала, потому что Россия не была заинтересована в договоренностях. Сейчас мы на похожем этапе, но ставки гораздо выше.

Россия до сих пор думает, что может достичь чего-то военным путем, поэтому она не воспринимает эти переговоры серьезно. Она даже не ставит каких-либо условий, которые может воспринять.

Баланс сил еще должен измениться. России нужно нанести еще большее поражение в Украине и заставить ее отступить, чтобы дипломатия могла сработать.

Считаете ли вы, что идея о предоставлении Украине гарантий со стороны десятка стран как, например, США, Великобритания, Турция и сама Россия может сработать?

Если честно, я скептически отношусь к тому, что это может быть хорошим вариантом в долгосрочной перспективе. А в короткой – это может быть частью пакета, который позволит остановить войну и убрать российские войска из Украины. Вот для этого – это хорошая идея.

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Но мы уже видели с Будапештским меморандумом, что гарантии безопасности не работают. Индивидуальные гарантии безопасности должны быть такими, чтобы они вызывали доверие.

Они должны быть такими же действенными, как 5 статья договора НАТО. В настоящее время мы такого не видим. Поэтому сейчас это хорошая идея, но не более. Путин настроен уничтожить Украину.

И мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить, чтобы Украина не подверглась новой атаке в будущем. А для этого нужны очень прочные гарантии.

Когда Украина станет членом НАТО

Последний вопрос у меня по НАТО – как к бывшему представителю США в НАТО. Какое сейчас ваше отношение и к тому, что НАТО делает для Украины в вопросе военной поддержки, и к тому, как НАТО действует в вопросе предоставления Украине членства?

Хороший вопрос как для последнего. Он собирает вместе много элементов.

Во-первых, НАТО проделало прекрасную работу, если говорить о защите самого НАТО. Польша, страны Балтии, Румыния – размещение там военных сил – это прекрасно.

Но НАТО не сделало почти ничего относительно Украины. Это все были индивидуальные инициативы – США, Польша, Великобритания, Канада, Чехия и так далее, они оказали поддержку Украине. А НАТО как НАТО – нет.

Я думаю, НАТО должно задать себе вопрос: а НАТО – это вообще институция, которая должна гарантировать безопасность в Европе или нет?

Что касается членства Украины в НАТО. Думаю, из опыта войны в Украине мы поняли, что мы должны двигаться к членству Украины, Грузии, Молдовы в НАТО, и даже Беларуси, когда там сменится режим.

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НАТО еще не дошло до стадии осознания этого. Но, думаю, в долговременной перспективе это и есть ответ. Впрочем, мы сможем сделать это лишь тогда, когда Россия перестанет быть автократией, то есть Путин не будет у власти. Когда Россия получит полное поражение в Украине. И в Европе воцарится новая стабильность. Тогда мы сможем строить систему безопасности на долгую перспективу.

И последнее. Это не проект направленный против России. Мы хотим видеть Россию демократическим государством, мы хотим, чтобы ее граждане жили в процветающей и безопасной стране. И для этого нужен другой режим, чем режим Путина.

Путин – это диктатура. Путин – это атаки на соседние страны. Это угрозы всему миру. И этому нужно противостоять.