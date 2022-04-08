Чи вдасться Путіну повністю захопити Донбас, чи отримає Україна винищувачі та як довго триватиме війна – в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповів експредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

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Чи отримає Україна винищувачі та на яку допомогу очікувати

Давайте почнемо з історії з ленд-лізом. Конгрес ухвалив так звану програму ленд-лізу, яка дозволить президенту Байдену більш ефективно постачати зброю в Україну. Можете розказати нам детальніше, що це за програма і як вона може допомогти Україні?

Насамперед я щиро бажаю усього найкращого кожному в Україні в ці жахливі часи. Я радий сказати, що Конгрес та президент Байден разом працювали, над тим щоб відновити цю програму ленд-лізу.

Головна її ідея в тому, що вона дає додаткові повноваження президенту використовувати наявні американські військові резерви і відправляти їх в Україну, а вже потім думати про те, як поповнювати ці резерви.

Тобто це дає президенту більше можливостей постачати обладнання, зброю, амуніцію набагато швидше.

Це схоже на те, що ми робили для Великої Британії перед Другою світовою війною, перед тим, як ми самі вступили в Другу світову. Це програма, яка має можливості прискорити підтримку України.

НАТО та його союзники відмовились закрити небо над Україною. Але, наскільки я розумію, питання про те, щоб дозволити Україні закрити своє небо самій – силами українських пілотів, якщо Захід надасть їй винищувачі – досі стоїть на порядку денному. Чи вірите ви, що це політичне рішення буде ухвалене?

Так, я вірю. Думаю, кінець кінцем таке рішення буде ухвалене. Люди бачать, як в Україні змінюються кілька речей.

Одна з них – це відведення російських наземних сил з частини країни, що зробить більш безпечним розташування авіації там.

По-друге, звірства, абсолютно жахливі атаки, жорстокі вбивства та катування мирного населення. Думаю, це змусило політиків на Заході по-новому подивитись на те, що ми робимо для України, і що ще ми можемо зробити.

Не можу сказати, що я чув щось конкретне щодо МіГ-29 поки що, але я з оптимізмом дивлюсь на перспективу того, що це питання розв'яжуть.

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Як загалом ви бачите баланс сил на фронті зараз, як оцінюєте позиції, спроможність і шанси української і російської армій?

Російські війська дезорганізовані. Вони зазнали значних втрат і в людській силі, і в техніці. Командування було поганим. З логістикою все було погано.

Але найбільше треба віддати належне українським Збройним силам, які зупинили російське вторгнення. Коли росіяни підходили до Києва, Харкова, Сум, Чернігова, Одеси українські війська їх зупинили, перерізали шляхи постачання, потім вони зуміли успішно атакувати російська збройні сили, і у росіян не було іншого вибору, ніж відвести війська і намагатись їх перегрупувати.

У міру того, як вони перегруповуються, а вони перегруповують на Схід України, вони намагаються посилити атаки на Донбасі, і думаю, хочуть окупувати весь Донбас до 9 травня, щоб оголосити про "перемогу".

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Але їхні збройні сили не в дуже доброму стані. Якщо навіть поповнити вже наявні бойові підрозділи призовниками і резервістами, які не треновані, якщо поповнити їх другосортною військовою технікою, замість тієї, що була на початку, плюс нікуди не зникнуть проблеми з командуванням – то шансів досягти навіть цих обмежених цілей у росіян небагато.

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Тим часом Україні потрібна уся можлива допомога з боку Заходу – різні види озброєння, включно з артилерією, бойовими машинами, танками, щоб її армія могла просуватись вперед і повертати, і утримувати під контролем українські території, з яких вони виганятимуть росіян.

Думаю, зараз той момент, коли Україна має перевагу у війні, і важливо, щоб Захід все більше схилявся до того, щоб надати українським Збройним силам всю потрібну техніку.

Про плани та помилки Путіна

Вже очевидно, що перший план Путіна – легко захопити всю Україну – провалився. Як ви думаєте, у нього зараз є хоч якийсь план чи він просто буде намагатись зробити те, що зможе?

Думаю, зараз він намагається взяти під контроль схід України, щоб забезпечити сполучення від Криму, через Маріуполь, до Донбасу і до Ростова у Росії. А також на півночі – території на схід від Харкова.

А потім він заявить, що вони досягли успіху, і що для Росії – це перемога. І буде продовжувати вести військові дії скрізь.

Я не вірю, що він збирається зупинитись. Думаю, зараз його план такий.

Відверто кажучи, я не вірю, що росіяни зможуть реалізувати цей план. Думаю, їм буде дуже важко захопити всю територію на Донбасі.



Путін буде продовжувати вести військові дії скрізь / Фото Getty Images

Українці будуть відбиватись і змушувати їх відходити з тих територій, які росіяни захопили після вторгнення. Це буде тривати деякий час.

Як ви думаєте, в чому Путін помилився з самого початку?

Багато в чому.

Перше – він переоцінив якість російських збройних сил.

Друге – він недооцінив якість українських Збройних сил. Він недооцінив рішучість і хоробрість українського народу.

Він недооцінив готовність Заходу допомагати Україні. Він недооцінив готовність Заходу вводити санкції проти Росії, включно з обмеженнями для фінансової системи, банків.

А зараз сектор енергетики дедалі більше підпадатиме під санкції. Тому він зробив багато помилок. І головна причина усього цього, думаю, полягає в тому, що він диктатор.

Оточення боялось казати йому правду. Тому, коли він мав бачення російської імперії, де українці радо вітали б росіян – ніхто не мав сміливості сказати йому, що це брехня. Українці – це окрема держава, окрема нація, окремий народ.

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Коли Путін казав, що у Росії найкраща армія у світі, з найкращою сучасною зброєю – ніхто не мав хоробрості сказати йому, що насправді армія не така вже сильна, погано тренована, купа всього не працює, а генерали витрачали гроші на свої дачі і яхти.

У Путіна нема об'єктивної картини реальності, і все це вплинуло на те, що він ухвалив погані рішення.

Зараз підлеглий Путіна Медведєв вийшов зі заявою про те, що вони збираються побудувати російську імперію від Лісабона до Владивостока. Як ви думаєте, вони хочуть втягнути Захід, США, НАТО, увесь світ в конфлікт?

Ні, думаю, вони говорять це лише тому, що це хочуть чути росіяни. В Росії зараз панує атмосфера воєнної лихоманки, і Медведєв хоче показати, що він частина цієї історії. Не думаю, що його слова були серйозними.

Довідка. Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що після "денацифікації" Росія планує збудувати Євразію від Лісабона до Владивостока. Водночас він видав, що такої національності як українці ніколи не було в історії.

Часом Путін діє настільки ірраціонально, що, здається, він втратив зв'язок з реальністю. Вам теж так здається, чи це лише ілюзія?

Думаю, він дійсно трохи ірраціональний, тому що ним керує бажання відтворити імперію. Але не можу сказати, що він зовсім ірраціональний.

Ми виходимо з того факту, що у нього були дуже погані дані про Росію, про Україну, про те, що взагалі відбувається. Тому тут комбінація двох факторів – погана інформованість і ірраціональні рішення.

Як довго триватиме війна

Як ви вважаєте, чи довго буде йти війна?

Відповідь на це питання залежить від багатьох факторів. На Сході України у росіян кращі логістичні ланцюжки, ніж у них були на півночі навколо Києва. Тому, мабуть, вони будуть здатні краще постачати своїм військовим усе.

Ми не знаємо, що станеться з російською економікою. Ми не знаємо, як відреагують російські силовики, коли будуть бачити, що російські війська продовжують терпіти поразки.

Можливо, все це вдарить по Росії швидко, і стане справою кількох тижнів. А може це буде тривати місяці, якщо росіяни будуть намагатись продиратись вглиб України і закріплятись там, на Сході.

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Чи вірите ви в спроби врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом? Ви особисто були частиною дипломатичного процесу по Донбасу. І кінець кінцем дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт не вдалось. Чи вірите ви у те, що дипломатичні зусилля дадуть щось зараз?

Дипломатія працює, коли Збройні сили на полі бою створюють умови для дипломатії.

Повертаючись до тих часів, коли я був залучений до перемовного процесу, який стосувався війни на Донбасі, ми намагались залучити достатньо підтримки для України – Javelin для української армії, санкції для Росії і так далі. Щоб Росія бачила, що продовжувати війну неможливо.

Ми не просунулись в цьому достатньо далеко, не досягли успіху. Дипломатія не спрацювала, тому що Росія не була зацікавлена в домовленостях. Зараз ми на схожому етапі, але ставки набагато вище.

Росія досі думає, що може досягти чогось військовим шляхом, тому вона не сприймає ці перемовини серйозно. Вона навіть не ставить якихось умов, які може сприйняти.

Баланс сил ще має змінитись. Росії потрібно завдати ще більшої поразки в Україні і змусити її відступити, щоб дипломатія могла спрацювати.

Чи вважаєте ви, що ідея про надання Україні гарантій збоку десятка країн як то США, Велика Британія, Туреччина і сама Росія може спрацювати?

Якщо чесно, я скептично налаштований щодо того, що це може бути хорошим варіантом в далекій перспективі. А в короткій – це може бути частиною пакету, який дозволить зупинити війну і забрати російські війська з України. Ось для цього – це хороша ідея.

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Але ми вже бачили з Будапештським меморандумом, що безпекові гарантії не працюють. Індивідуальні безпекові гарантії мають бути такими, щоб вони викликали довіру.

Вони мають бути такими ж дієвими, як 5 стаття договору НАТО. Наразі ми такого не бачимо. Тому станом на зараз це хороша ідея, але не більше. Путін налаштований знищити Україну.

І ми маємо зробити все можливе, аби забезпечити, щоб Україна не піддалась новій атаці в майбутньому. А для цього потрібні дуже міцні гарантії.

Коли Україна стане членом НАТО

Останнє питання у мене по НАТО – як до колишнього представника США в НАТО. Яке зараз ваше ставлення і до того, що НАТО робить для України в питанні воєнної підтримки, і до того, як НАТО діє в питанні надання Україні членства?

Хороше питання як для останнього. Воно збирає разом багато елементів.

По-перше, НАТО зробило прекрасну роботу, якщо говорити про захист самого НАТО. Польща, країни Балтії, Румунія – розміщення там військових сил – це чудово.

Але НАТО не зробило майже нічого щодо України. Це все були індивідуальні ініціативи – США, Польща, Велика Британія, Канада, Чехія і так далі, вони надали підтримку Україні. А НАТО як НАТО – ні.

Я думаю, НАТО має поставити собі питання: а НАТО – це взагалі інституція, яка має гарантувати безпеку в Європі чи ні?

Що стосується членства України в НАТО. Думаю, з досвіду війни в Україні ми зрозуміли, що ми маємо рухатись до членства України, Грузії, Молдови в НАТО, і навіть Білорусі, коли там зміниться режим.

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НАТО ще не дійшло до стадії усвідомлення цього. Але думаю в довготривалій перспективі це і є відповідь. Втім, ми зможемо зробити це лише тоді, коли Росія перестане бути автократією, тобто Путін не буде при владі. Коли Росія отримає повну поразку в Україні. І в Європі запанує нова стабільність. Тоді ми зможемо будувати систему безпеки на довгу перспективу.

І останнє. Це не проєкт спрямований проти Росії. Ми хочемо бачити Росію демократичною державою, ми хочемо, щоб її громадяни жили в процвітаючій і безпечній країні. І для цього потрібен інший режим, ніж режим Путіна.

Путін – це диктатура. Путін – це атаки на сусідні країни. Це погрози усьому світу. І цьому потрібно протистояти.