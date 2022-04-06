Однак, чи зупиниться Путін лише на Україні, що буде з поставками зброї від союзників та як розвиватиметься ситуація найближчим часом – в ексклюзивному інтерв'ю Олені Трибушній на 24 каналі розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

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Про поставки зброї для України

Я хочу почати з масових вбивств в Бучі. Я знаю, що президент Байден вже прокоментував це. Він пообіцяв, що Україна отримає ще більше підтримки Заходу, більше зброї. І я знаю, що американські конгресмени також звернулись до президента з проханням збільшити постачання зброї Україні. Як ви думаєте, як це вплине на розв'язання цього питання?

Насамперед я хочу сказати про Бучу. Як вже сказав президент Байден, він вірить, що це звірство і воєнний злочин, і ми зробимо все, що зможемо в рамках міжнародної системи, щоб президент Путін та усі причетні до цих воєнних злочинів були притягнуті до відповідальності.

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Щодо постачання нами безпекової та військової допомоги, то це постійний процес. Ми спілкуємося з нашими українськими колегами щодо їхніх потреб і того, що їм потрібно, щоб вести бойові дії.

Ми робимо усе, що в наших силах, щоб забезпечити те, про що звертається Україна.

Спочатку це були системи протитанкової оборони, системи протиповітряної оборони, амуніція. Згодом Україна просила нас про інші речі – і ми змогли забезпечити частину з них, приміром, дрони, які ми зараз передаємо Україні.

Ми будемо продовжувати цей діалог з Україною і намагатись забезпечити усе, що зможемо.

Якщо це щось, чого ми не маємо серед наших власних запасів, або те, що ми маємо, не сумісне з тими системами, які Україна вже має, то ми працюємо з нашими союзниками і партнерами, щоб забезпечити це для України.

Дивіться повне інтерв'ю з Крістіною Квін на 24 каналі:

Наприклад, як у випадку з Великою Британією, ми просто оголосили, що вони забезпечать протикорабельні міни Україні, щоб допомогти зі захистом узбережжя. Це лише один приклад того, що ми разом працюємо як група країн, які об'єднані бажанням допомогти Україні і забезпечити те, що їй потрібно, щоб дати відсіч Росії.

Як ви думаєте, чи будуть якісь зміни в питанні надання Україні винищувачів? Для нас це дуже важливо, щоб захистити такі міста, як-от Харків чи Маріуполь, де багато людей продовжують страждати і гинути.

Як я вже сказала, такі дискусії ведуться з нашими союзниками та партнерами, і ми продовжуємо обговорювати усі види озброєння, які Україна запросила.

Чи слід очікувати жорсткіших санкцій

Чи будуть тепер якісь зміни в санкційній політиці щодо Росії, нафтогазове ембарго, наприклад?

Ми продовжуємо розширювати санкції з перших днів, як Росія перетнула українські кордони. І ми не зупинимось у розширенні їх і далі.

Останній пакет американських санкцій оголосили кілька днів тому. Вони були введені проти російських громадян та компаній, і ми будемо продовжувати вводити санкції по всіх можливих напрямках, щоб підвищувати ціну вторгнення для Росії.

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Ви знаєте, що США вже ввели ембарго на російські нафту та газ, тому тепер деякі наші партнери і союзники мають оцінити, що вони можуть зробити в цьому напрямку.

Ми працюємо з усіма нашими союзниками та партнерами, щоб добитись того, щоб ми мали добре скоординовану санкційну політику, яка била б по Росії в усіх можливих сферах.

Як ви особисто відчуваєте, чи є на Заході розуміння того, що без вашої серйозної підтримки в усіх сферах росіяни будуть продовжувати вбивати людей в Україні стільки, скільки у них буде ресурсів для цього. Доти, доки у них будуть солдати, доти, доки у них не закінчиться зброя. Просто тому, що вони хочуть знищити нашу країну і готові вбити для цього стільки людей, скільки зможуть…

Не буду намагатись дати оцінку розумовому стану президента Путіна, але я скажу, що Росія думала, що вона легко зайде в Україну. Їй не вдалось досягти своєї первісної мети.

Первісною метою було захопити більшість української території чи всю. Українці не дали цього зробити і фактично завдали значної поразки Росії – і тепер Росія змушена перегруповуватись.

Але, на жаль, ми бачимо, що Росія не збирається зупиняти війну і збирається знову використати деякі з тих військ, які вона вивела з Київщини, в інших регіонах, ймовірно, на Сході.

Але зрештою, ми вважаємо, що все, що зробив Путін – було надзвичайним стратегічним провалом. В кінцевому підсумку це значно нашкодить самій Росії. Це вже їй шкодить, але зрештою, це буде стратегічним провалом для президента Путіна.

І ми робимо все, що можемо, щоб допомогти підвищити для Росії ціну, щоб змусити його відмовитись від бажання продовжувати війну і сісти за стіл перемовин, як він і мав зробити на самому початку.

Про плани Путіна на інші країни

Чи згодні ви з тим, що Україна – це не кінцева і не єдина мета Путіна? Що насправді він намагається втягнути Захід, НАТО, США в конфлікт?

Я не можу зазирнути в голову Путіна, але я скажу, що враження, що Путін людина раціональна і діє раціонально – більше не є правдою. Він нераціональний, і тому весь світ має бути занепокоєним не тільки тим, що він робить в Україні, а і тим, що він може зробити будь-де.

Ізоляція Росії після війни

Якою буде політика Заходу щодо Росії у найближчі місяці? Зокрема, як довго будуть діяти санкції?

Станом на зараз ми не маємо наміру знімати санкції. Санкції будуть діяти доти, доки буде Путін діяти у той безвідповідальний і протиправний спосіб, в який він діє зараз.

Ми не будемо якось зменшувати санкції. Ми, навпаки, будемо впроваджувати санкції в усіх можливих сферах доти, доки президент Путін не перегляне свою помилкову поведінку.



Квін відповіла, доки в Росії будуть діяти санкції / Фото Getty Images

Чи є якесь бачення західної політики щодо Росії після війни? Чи треба ізолювати цю країну? Що можна і треба зробити з нею?

Мені важко уявити, що ми можемо повернутись до тієї ситуації, в якій ми були перед війною. Чим це закінчиться, частково залежить від самої Росії і того, що вона вирішить робити.

Зрештою, Росія має заплатити за те, що вона зробила. Вона вже платить і буде продовжувати платити.

Багато років США намагались підтримувати демократію в Росії, підтримувати незалежну журналістику, громадські організації і так далі. Чи вважаєте ви зараз, що це було помилкою? Що Росію було неможливо демократизувати?

Я точно не думаю, що це було помилкою. Я думаю, що ми повинні були зробити все, що могли, щоб допомогти Росії стати відповідальним гравцем і західному світі.

На жаль, президент Путін повів країну в іншому напрямку.

Але я ніколи не скажу, що ми не повинні були намагатись. Я б сказала, що програми, які ми підтримували в багатьох інших країнах на колишньому радянському просторі, з Україною включно, були дуже успішними.

На жаль, це одна з причин того, чому президент Путін напав на Україну. Тому що Україна досягла успіху на шляху до демократії, з вільною пресою, стала західно орієнтованою. Ми ніколи не припинимо намагатись це робити.

Фактично, я б сказала, ми маємо продовжувати пробувати, наскільки це можливо, підштовхувати Росію стати більш відповідальним гравцем, але, на жаль, за президенства Путіна складно сподіватись на якийсь прогрес.

Чи треба ізолювати Росію від світу, доки Путін є її президентом, за усі вчинені ним злочини?

Я думаю, що Росія вже платить ціну за ці злочини, і ізоляція – це частина цієї ціни. Не тому, що ми її ізолювали, а тому що президент Путін ізолює Росію.

Він обрізає весь доступ до зовнішніх ЗМІ, він позбавляє людей отримувати інформацію ззовні. На жаль, ціна, яку росіянам доведеться заплатити за те, що робить їх уряд – це неможливість подорожувати, неможливість вести бізнес за межами Росії, неможливість скористатись їхніми яхтами в Середземному морі, як вони звикли це робити. І так далі.

Ядерний статус Росії

Чи має Захід переглянути свою політику щодо ядерного статусу Росії? Держава, яка загрожує усьому світу, яка має ядерну зброю, не може продовжувати робити те, що вона робить.

Росія має ядерну зброю, хочемо ми того чи ні, і ядерна політика – це одна з тих речей, які вимагають тривалого глобального обговорення.

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Але, звичайно, ми сподіваємось, що Росія буде відповідальною ядерною державою. Ми змусимо їх відповідати, якщо так не буде.

Ви знаєте, що один з аргументів Заходу проти того, щоб надати Україні ті ж самі винищувачі, полягає в тому, що Путін застосує ядерну зброю. Чи вірите ви у те, що він може це зробити.

Я не впевнена, що погоджуюсь з цією логікою. Ми дуже сподіваємось, що президент Путін буде відповідально ставитись до ядерної зброї. В противному разі його притягнуть до відповідальності.

Про шанси України вступити в Альянс

За кілька тижнів до вторгнення в одному зі своїх інтерв'ю, говорячи про НАТО, ви сказали, що це справа НАТО і України вирішувати, чи бути Україні в НАТО. Зараз, після 5 тижнів війни, чи немає у вас відчуття, що Путін якраз намагається вплинути на це питання, на рішення про те, вступати Україні в НАТО чи ні?

Мабуть, так. Президент Путін хотів би впливати на це, але це не вплине на американську політику.

Наша політика полягає в тому, що двері відкриті. Якщо Україна хоче в НАТО, ми будемо продовжувати підтримувати це, як і робили це в минулому. І наше бачення полягає в тому, що не Путіна справа і не якихось інших країн вирішувати, які країни хочуть вступити в НАТО.

Чи ви особисто вважаєте, що Україна має вступити в НАТО? У якій перспективі, якщо так?

Якщо Україна хоче вступити в НАТО, то я абсолютно переконана, що вона має мати повне право зробити це. Вона повинна домагатись членства в НАТО, виконати всі критерії членства і, зрештою, мати можливість отримати членство.

Чи можуть США вплинути на ті країни, які не хочуть бачити Україну в НАТО?

НАТО – це організація, де рішення ухвалюються консенсусом. Ми всі союзники – дискутуємо щодо майбутніх членів.

Частина цієї дискусії – це відповідність критеріям членства в НАТО, а частина – це дискусії між самими країнами-членами. Ми завжди були жорсткими прихильниками політики відкритих дверей. Ми реалізували багато програм з Україною, щоб допомогти їй відповідати усім критеріям НАТО.

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Але в підсумку від усіх членів залежить ухвалення рішення про те, чи готова Україна.

Що ви думаєте про українську ідею, що може бути створена структура, в рамках якої близько 10 країн можуть стати гарантами безпеки? Чи приєднаються США до цих країн? І чи думаєте ви, що це буде ефективно?

Гіпотетично я знаю, що ідуть дискусії про це, але США ще не надали ґрунтовну пропозицію. Звичайно, ми хочемо підтримувати Україну і ми розглянемо усі пропозиції. Зрештою, зробимо все, зможемо, щоб підтримати Україну в цих перемовинах.

Чи вірите ви в те, що Росія, яка напала на Україну, може бути однією з країн, які будуть гарантувати її безпеку?

Я не можу передбачити результат цих перемовин, але ми готові обговорювати будь-яку пропозицію, яка буде їх результатом, і дивитись, що ми можемо зробити, щоб бути корисними.

Як буде розвиватись ситуація в Україні

Яке ваше особисте бачення того, як буде розвиватись ситуація в Україні далі найближчі тижні чи місяці?

Думаю, в кінцевому підсумку президент Путін програє. Вже очевидно, що він нездатний завоювати Україну ні фізично, ні морально. Фактично в довгій перспективі для Путіна це буде поразка.

Він думав, що він зайде в Україну, легко її переможе і українці з цим змиряться. Це була ілюзія.

Суцільна ірраціональна ілюзія. Ми побачили, як українці скрізь – на сході, на півдні, на заході, в центрі – не сприймають спроби росіян насадити свою владу. Навіть в Херсоні, який вже окупований росіянами, сміливі мешканці продовжують виходити на вулиці і протестувати, не дивлячись на те, що росіяни жорстоко придушують ці протести.

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Знаєте, якщо Путін думав, що частина українців симпатизують Росії, я б сказала, що навіть якщо невеликий відсоток таких людей був, то зараз його немає зовсім.

Як може бути якась симпатія, наприклад, у Харкові, після того, як Росія безжально тижнями бомбила це місто? Я вважаю, будь-які думки про те, що Україна може назад об'єднатись з Росією, тепер остаточно зруйновані, при чому руками самого Путіна.

Він сам спонукав Україну назавжди перестати асоціювати себе з Росією. І він сам це зробив. Сам.

Як ви думаєте, де була його помилка? Він недооцінив ситуацію, недооцінив роль, яку зіграє Захід в конфлікті? У чому він помилився? Чи він просто не в собі і не здатен ухвалювати раціональні рішення?

Ми казали публічно, що радники Путіна не надають йому точну інформацію, правильні поради, можливо, боячись за власну безпеку. Можливо, він пішов в цю історію з розумінням, що українці будуть більш податливим, ніж виявилось.

Я не можу робити припущень про те, наскільки він сповна розуму. Деякі речі, які він зробив, звичайно, вказують на те, що він не зовсім при розумі. Я не психіатр, не знаю його особисто, тому не можу судити про це.

Довідка. У Володимира Путіна може бути рак, хвороба Паркінсона або деменція. Саме це, припускають у західній розвідці, може пояснити його божевільні дії.

Чи згодні ви з тим, що Захід недооцінив Путіна і те, як Україна буде чинити опір агресії?

Я скажу так, звичайно, США не недооцінили Путіна. Ми роками твердо підтримували Україну – спершу, коли він напав на Донбас, і тепер, коли він атакував всю країну.

На жаль, ми бачили, що до цього йде, і ми намагались попередити про це якомога більше людей і підготуватись. Тепер світ побачив все.

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Якщо десь у світі досі було уявлення, що Путін діє раціонально, то тепер цього немає. Думаю, тепер усі бачать, що він являє собою.

Він бандит. Він вбивця. Він воєнний злочинець. І його притягнуть до відповідальності.

Якою буде Україна після війни

Останнє питання. Як ви бачите майбутнє України після війни?

Я абсолютно переконана, що Україна переможе. Думаю, попри ту трагедію, яку Україна переживає через Росію, вона вийде з війни сильною. Україна об'єднана.

Усі політичні партії в Україні, між якими були дуже сильні дискусії і відмінності до війни, об'єдналися заради захисту України.

Думаю, після війни Україна стане сильнішою і буде йти вперед об'єднаною і, сподіваюсь, зможе швидше досягти більшого прогресу і в питанні західної інтеграції.

В Україні вірять, що після війни весь світ буде готовий і буде хотіти інвестувати в Україну, допомагати нам відбудовувати країну. Чи так це?

Я абсолютно переконана, що так і буде. По-перше, світ вже зараз відданий тому, щоб надати Україні фінансову підтримку, щоб допомогти їй оговтатись від цієї жахливої війни.

А ще, я думаю, що Україна продемонструвала світу, що це дуже сильна, яскрава, творча країна, в яку варто буде вкладати гроші.