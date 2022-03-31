Чи дійшло до Німеччини те, що загравання з Росією і бажання мати дешевий газ (спроби побудувати "Північні потоки"), затягує зашморг на їхній шиї? Чи вони хочуть повернутися до того, як було?

Вони розуміють, що допустили стратегічну помилку "Північними потоками", що вони дійсно залежать від одного постачальника. Вони розуміють, що в Європі склалася ситуація, коли Німеччина не може негайно відмовитися від російських енергоносіїв. Це – залежність.

Водночас сьогодні (під час берлінського діалогу – 24 канал) пролунали такі дзвоники, які я чую дуже давно – мовляв, не можна додатково дратувати Володимира Путіна. Знову лагідний голос "шукаймо порозуміння" не перестає мене тішити. Вони досі не розуміють різниці між собою та росіянами.

Чи вони справді не можуть швидко відмовитися від російського газу і нафти? Як швидко це можна зробити, якби була політична воля?

В цьому є правда щодо трубопровідного газу та нафти. Їх дійсно постачають у Німеччину в великих обсягах, від яких держава залежна. Однак ми зараз не пропонуємо їм застосувати повне ембарго, тобто відмовитися.

Адже насправді фізично це буде зробити дуже важко. В Німеччині є такі регіони, які не можуть отримати газ жодним іншим чином, ніж через хаб Баугратен. Постачання туди газу відбувається або українським маршрутом, або через "Північні потоки" (зараз – через "Північний потік-1").

Якщо буде повна відмова від російського газу, то ці регіони, так само як і Україна, можуть залишитися без достатньої кількості обсягів газу, необхідного, наприклад, для проходження наступного зимового сезону.

Тому ми пропонуємо розглянути інший механізм і інструменти, які будуть не менш болючими для росіян, водночас дадуть вам і нам (Німеччині і Україні – 24 канал) можливість створити певний тиск для того, щоб демілітаризувати наші атомні станції і припинити фінансування російської військової машини.

Зверніть увагу Це буде не менш болюче для Росії, – Зеркаль назвала альтернативу повному ембарго на газ

Про спеціальні рахунки

Ви зараз говорите про ті ескроу-рахунки, куди пропонують складати гроші замість того, щоб платити за газ – так зване напівембарго?

Я говорю про іранський варіант застосування санкцій – коли потік газу іде, а гроші залишаються на європейських рахунках. Їх можуть використати:

або для закупівлі продовольства Росії;

або для відновлення України.

Є й інший варіант – введення додаткового податку на російські енергоносії, який також потім можна використати як засіб відбудови України або щоб компенсувати Європі видатки, пов'язані із відновленням України.

Довідка. Ескроу-рахунок – це рахунок для зберігання грошей до виконання всіх зобов'язань за домовленостями обох сторін.

Росія повинна погодитися на це чи її поставлять перед фактом?

Вона не має погоджуватися, адже це буде одним з видів санкцій. На це не потрібне рішення Ради безпеки ООН. Його може ухвалити Європейський Союз, в якого є всі можливості застосування такого виду санкцій.

Ви вважаєте, що у цього шляху є перспектива?

Я дуже розраховую на те, що нам вистачить енергії це дотиснути. Ми вже дотискали санкції у США і знаємо, як із цим працювати. Команда, яка зараз працює на цьому напрямку, дуже схожа із тією командою, яка працювала над американськими санкціями щодо "ПП".



Зеркаль вважає можливим іранський варіант застосування санкцій проти Росії / Фото Ukraine30 Зеркаль вважає можливим іранський варіант застосування санкцій проти Росії / Фото Ukraine30

Про газ у рублях

Росія вимагає від Європи, щоб вона розраховувалася рублями. Європа сказала, що не робитиме це, на що росіяни заявили, немає рублів – немає газу. Чим це може закінчитися?

Росіяни намагаються зробити попереджувальний удар. Вони розуміють, що в Європи є важелі, які потрібні для введення цих обмежень щодо розрахунків і європейці можуть створити ескроу-рахунок, зосереджуючи гроші там.

Для того, щоб попередити таку можливість, вони (росіяни – 24 канал) пішли в атаку з із розрахунком в рублях. В росіян немає можливості зупинити потік газу. Щоб це зробити, їм треба заглушити свої свердловини і перестати видобувати газ.

Навіть якщо вони зможуть перервати постачання газу в Європу, це буде дуже тимчасове переривання, пов'язане з наповненням їхніх підземних сховищ. Щойно вони переповняться – їм потрібно або шалену кількість газу палити, або постачати. Іншого шляху немає.

Газ постійно видобувається і повинен кудись транспортуватися. Якщо у вас немає обсягів у підземних сховищах, ви повинні транспортувати його трубою. Тому весь цей блеф відомий та зрозумілий. Ми намагаємось ці міфи пояснювати і працювати не тільки з міністрами, а й зі всіма політиками.

Зупинити транзит через Україну вони не можуть через цю саму причину?

Правильно.

Про Китай

Якщо Європа таки відмовиться від російського газу, звідки вони зможуть його брати? Куди Росія може постачати газ, який в неї не купуватимуть європейці?

Куди Росія може постачати газ? Відповідь дуже проста – нікуди. Адже труба йде в одному напрямку. Родовище, з якого спрямовується весь газ в Європу, не поєднане з жодним іншим напрямком.

Для того, щоб побудувати трубу у Китай, потрібно приблизно 5 років, як мінімум. Якщо вони будуватимуть собі якісь шалені підземні сховища, все одно його (газ – 24 канал) треба кудись дівати.

Можна заглушити родовища і не видобувати (газ – 24 канал). Однак Росія просто втратить можливість, золоту жилу, яку має.

Китай себе доволі добре почуває. Він має гарний дисконт, купує, як мінімум, у 5 разів дешевше, ніж Європа, і торгуватиметься з росіянами далі.



Китай далі торгуватиметься з Росією / Pixabay

Для росіян – це принизливо, що також не може не тішити. Індія і Китай можуть збільшити тільки газ у LNG. Це означатиме, що весь газ, який зараз іде в Китай і Індію з інших напрямків, піде в Європу. Так перевернеться механізм маршрутів постачання газу.

Про зниження популярності газу

Початок кінця цієї газової колонки – мовиться про кілька років?

Так. Ця ситуація пришвидшує процес декарбонізації. Дуже голосно всі говорять про те, що треба більше уваги приділяти, наприклад, ядерній енергетиці, її можна використовувати на перехідний період через нестачу зеленої енергетики.

Все менше говорять про газ. Він перестає бути таким привабливим, як був до початку війни. Всі розуміють, що від газу треба відмовлятися. Всі розуміють, що це газова голка.

Всі розуміють, що однією із причин цієї війни є також небажання Росії змиритися з тим, що через 20 років вони залишаться сидіти на своїй нафті і газі.

Детальніше читайте тут Газ перестає бути привабливим, як це було до початку війни, – Зеркаль

Ви приблизно уявляєте, наскільки будуть великими втрати для бюджету Росії і для особистих бюджетів людей, які контролюють цей ринок? Як я розумію, родина Путіна має великий газовий бізнес.

Понад 60% російського бюджету – це надходження від енергоносіїв. Щодо родини Путіна і його оточення – це насамперед всі LNG, які розташовані на Ямалі, в Сахаліні. Все те, від чого Європа може відмовитися насамперед.

Є конспірологічна теорія, що одна із причин війни – це поклади сланцевого газу в Україні. Путін хотів їх або контролювати, або не дозволити нам його видобувати. Чи є тут частина правди?

Це дуже конспірологічна теорія. Так само можна сказати про Чорне море і видобуток газу на його шлейфі. Ні, думаю, що всі причини пов'язані з його (Путіна – 24 канал) імперськими амбіціями. Інше – похідне.

Про "Північний потік-2"

Говорили, що поки в Україні є газова труба, це наша гарантія того, що Росія на нас не нападе. Що зараз відбувається з цією трубою?

Мовилось про те, щойно добудується "Північний потік-2", то Україна втратить запобіжник, яким є наша труба. Вони добудували, мають альтернативний маршрут і вже не бояться щось зробити із нашою трубою.

Водночас варто звернути увагу, що за місяць війни не було жодного пошкодження магістрального трубопроводу. Все, що стосується постачання газу в Європу, для них – дуже важливо. Їм немає куди дівати цей газ, тому вони не можуть пошкодити наш газогін. Він їм потрібен.



Зеркаль вважає, що Росія не може пошкодити газову трубу України / Фото "ЦЕНЗОР.нет"

Вони розуміють, що "ПП-2" – це проєкт, який закритий назавжди?

Думаю, що так. Вони можуть це не визнавати. Однак це проєкт, який закритий точно до моменту повної капітуляції Росії і завершення всіх дій, пов'язаних із цією війною.

Тобто теоретично "Північний потік-2" можна реанімувати тільки тоді, коли Росія буде нормальною державою, а не як зараз?

Так.

Про сховища із пальним та посівну

Росіянам вдалось розгромити деякі наші сховища із пальним. Наскільки це впливає на забезпечення дизпаливом армії і на посівну кампанію? Чи можемо ми це компенсувати?

Звичайно, що для нас це суттєво і чутливо. Не буває зайвого палива, особливо у посівну. Звичайно, це створює додатковий тиск на ринку. Адже це були комерційні обсяги, які повинні були використовувати для посівної і споживання громадянами.

Ми розуміємо усі ризики, пов'язані зі збереженням зараз нафтопродуктів на території України. На жаль, є хтось, хто працює не на державу, а на ворога, і видає місця, де ми зберігаємо паливо. Сподіваємось, що ми зможемо дістати додаткові обсяги і замістити втрачене.

Ми дійсно втратили обсяги, які планували використати для посівної. Вони (росіяни – 24 канал) мають на меті – створити тиск через посівну, потребу громадян на споживання цього дизелю.

Водночас ми розуміємо, що можемо замістити ці обсяги. Не так швидко, як хотілося б, але і ми, і наші партнери налаштовані на те, щоб відпрацювати цю посівну якнайефективніше. Всі розуміють, що зірвана посівна в Україні означає голод у деяких частинах світу потім.

Про долю Росії після перемоги України

Після всього, що Росія зробила з Україною, як ви бачите подальшу долю держави-агресорки?

Я вважаю, що Росія повинна позбутися насамперед ядерної зброї. Вона повинна бути повністю демілітаризована – те саме, що хотіли зробити з Україною.

По-друге, Росія повинна позбутися важелю впливу, яким є енергоносій. По-третє, я вважаю, що Росія повинна пройти психічне очищення. Той рівень підтримки війни, який є, показує, що населення – хворе, його треба лікувати.

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Для цього повинні бути психіатри, які мають попрацювати з цими людьми і повернути їх до тями. Підтримка знищення сусідів – це ненормально, це психічне захворювання.