Однако, остановится ли Путин только на Украине, что будет с поставками оружия от союзников и как будет развиваться ситуация в ближайшее время – в эксклюзивном интервью Елене Трибушной на 24 канале рассказала временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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О поставках оружия для Украины

Я хочу начать с массовых убийств в Буче. Я знаю, что президент Байден уже прокомментировал это. Он пообещал, что Украина получит еще больше поддержки Запада, больше оружия. И я знаю, что американские конгрессмены также обратились к президенту с просьбой увеличить поставки оружия Украине. Как вы думаете, как это повлияет на решение этого вопроса?

Прежде всего я хочу сказать о Буче. Как уже сказал президент Байден, он верит, что это зверство и военное преступление, и мы сделаем все, что сможем в рамках международной системы, чтобы президент Путин и все причастные к этим военным преступлениям были привлечены к ответственности.

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Что касается снабжения нами военной помощью и помощью по безопасности, то это постоянный процесс. Мы общаемся с нашими украинскими коллегами по поводу их потребностей и того, что им нужно, чтобы вести боевые действия.

Мы делаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить то, за чем обращается Украина.

Сначала это были системы противотанковой обороны, системы противовоздушной обороны, амуниция. Впоследствии Украина просила нас о других вещах – и мы смогли обеспечить часть из них, к примеру, дроны, которые мы сейчас передаем Украине.

Мы будем продолжать этот диалог с Украиной и пытаться обеспечить все, что сможем.

Если это то, чего у нас нет среди наших собственных запасов, или то, что мы имеем, не совместимо с теми системами, которые Украина уже имеет, то мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить это для Украины.

Смотрите полное интервью с Кристиной Квин на 24 канале:

Например, как в случае с Великобританией, мы просто объявили, что они обеспечат противокорабельные мины Украине, чтобы помочь с защитой побережья. Это лишь один пример того, что мы вместе работаем как группа стран, которые объединены желанием помочь Украине и обеспечить то, что ей нужно, чтобы дать отпор России.

Как вы думаете, будут ли какие-то изменения в вопросе предоставления Украине истребителей? Для нас это очень важно, чтобы защитить такие города, как Харьков или Мариуполь, где многие люди продолжают страдать и погибать.

Как я уже сказала, такие дискуссии ведутся с нашими союзниками и партнерами, и мы продолжаем обсуждать все виды вооружения, которые Украина запросила.

Следует ли ожидать более жестких санкций

Будут ли теперь какие-то изменения в санкционной политике в отношении России, нефтегазовое эмбарго, например?

Мы продолжаем расширять санкции с первых дней, как Россия пересекла украинские границы. И мы не остановимся в расширении их и дальше.

Последний пакет американских санкций объявили несколько дней назад. Они были введены против российских граждан и компаний, и мы будем продолжать вводить санкции по всем возможным направлениям, чтобы повышать цену вторжения для России.

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Вы знаете, что США уже ввели эмбарго на российские нефть и газ, поэтому теперь некоторые наши партнеры и союзники должны оценить, что они могут сделать в этом направлении.

Мы работаем со всеми нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы мы имели хорошо скоординированную санкционную политику, которая била бы по России во всех возможных сферах.

Как вы лично чувствуете, есть ли на Западе понимание того, что без серьезной поддержки во всех сферах россияне будут продолжать убивать людей в Украине столько, сколько у них будет ресурсов для этого. До тех пор, пока у них будут солдаты, до тех пор, пока у них не закончится оружие. Просто потому, что они хотят уничтожить нашу страну и готовы убить для этого столько людей, сколько смогут…

Не буду пытаться дать оценку умственному состоянию президента Путина, но я скажу, что Россия думала, что она легко зайдет в Украину. Ей не удалось достичь своей первоначальной цели.

Первоначальной целью было захватить большинство украинской территории или всю. Украинцы не дали этого сделать и фактически нанесли значительное поражение России – и теперь Россия вынуждена перегруппировываться.

Но, к сожалению, мы видим, что Россия не собирается останавливать войну и собирается снова использовать некоторые из тех войск, которые она вывела из Киевской области, в других регионах, вероятно, на востоке.

Но в конце концов, мы считаем, что все, что сделал Путин – было чрезвычайным стратегическим провалом. В конечном итоге это значительно навредит самой России. Это уже ей вредит, но в конце концов, это будет стратегическим провалом для президента Путина.

И мы делаем все, что можем, чтобы помочь повысить для России цену, чтобы заставить его отказаться от желания продолжать войну и сесть за стол переговоров, как он и должен был сделать в самом начале.

О планах Путина на другие страны

Согласны ли вы с тем, что Украина – это не конечная и не единственная цель Путина? Что на самом деле он пытается втянуть Запад, НАТО, США в конфликт?

Я не могу заглянуть в голову Путина, но я скажу, что впечатление, что Путин человек рациональный и действует рационально – больше не является правдой. Он нерационален, и поэтому весь мир должен быть озабоченным не только тем, что он делает в Украине, а и тем, что он может сделать в любом месте.

Изоляция России после войны

Какой будет политика Запада в отношении России в ближайшие месяцы? В частности, как долго будут действовать санкции?

По состоянию на сейчас мы не намерены снимать санкции. Санкции будут действовать до тех пор, пока будет Путин действовать безответственным и противоправным способом, которым он действует сейчас.

Мы не будем как-то уменьшать санкции. Мы, наоборот, будем внедрять санкции во всех возможных сферах до тех пор, пока президент Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение.

Квин ответила, до каких пор в отношении России будут действовать санкции / Фото Getty Images

Есть ли какое-то видение западной политики в отношении России после войны? Надо ли изолировать эту страну? Что можно и надо сделать с ней?

Мне трудно представить, что мы можем вернуться к той ситуации, в которой мы были перед войной. Чем это закончится, отчасти зависит от самой России и того, что она решит делать.

В конце концов, Россия должна заплатить за то, что она сделала. Она уже платит и будет продолжать платить.

Много лет США пытались поддерживать демократию в России, поддерживать независимую журналистику, общественные организации и так далее. Считаете ли вы сейчас, что это было ошибкой? Что Россию было невозможно демократизировать?

Я точно не думаю, что это было ошибкой. Я думаю, что мы должны были сделать все, что могли, чтобы помочь России стать ответственным игроком и западном мире.

К сожалению, президент Путин повел страну в другом направлении.

Но я никогда не скажу, что мы не должны были пытаться. Я бы сказала, что программы, которые мы поддерживали в многих других странах на бывшем советском пространстве, с Украиной включительно, были очень успешными.

К сожалению, это одна из причин того, почему президент Путин напал на Украину. Потому что Украина преуспела на пути к демократии, со свободной прессой, стала западно ориентированной. Мы никогда не перестанем пытаться это сделать.

Фактически, я бы сказала, мы должны продолжать пробовать, насколько это возможно, подталкивать Россию стать более ответственным игроком, но, к сожалению, за время президентства Путина сложно надеяться на какой-то прогресс.

Надо ли изолировать Россию от мира, пока Путин является ее президентом, за все совершенные им преступления?

Я думаю, что Россия уже платит цену за эти преступления, и изоляция – это часть этой цены. Не потому, что мы ее изолировали, а потому что президент Путин изолирует Россию.

Он обрезает весь доступ к внешним СМИ, он лишает людей получать информацию извне. К сожалению, цена, которую россиянам придется заплатить за то, что делает их правительство – это невозможность путешествовать, невозможность вести бизнес за пределами России, невозможность воспользоваться их яхтами в Средиземном море, как они привыкли это делать. И так далее.

Ядерный статус России

Должен ли Запад пересмотреть свою политику в отношении ядерного статуса России? Государство, которое угрожает всему миру, которое имеет ядерное оружие, не может продолжать делать то, что оно делает.

У России есть ядерное оружие, хотим мы того или нет, и ядерная политика – это одна из тех вещей, которые требуют длительного глобального обсуждения.

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Но, конечно, мы надеемся, что Россия будет ответственной ядерной державой. Мы заставим их отвечать, если так не будет.

Вы знаете, что один из аргументов Запада против того, чтобы предоставить Украине те же самые истребители, заключается в том, что Путин применит ядерное оружие. Верите ли вы в то, что он может это сделать.

Я не уверена, что согласна с этой логикой. Мы очень надеемся, что президент Путин будет ответственно относиться к ядерному оружию. В противном случае его привлекут к ответственности.

О шансах Украины вступить в Альянс

За несколько недель до вторжения в одном из своих интервью, говоря о НАТО, вы сказали, что это дело НАТО, и Украине решать, быть ли Украине в НАТО. Сейчас, после 5 недель войны, нет ли у вас ощущения, что Путин как раз пытается повлиять на этот вопрос, на решение о том, вступать Украине в НАТО или нет?

Пожалуй, да. Президент Путин хотел бы влиять на это, но это не повлияет на американскую политику.

Наша политика заключается в том, что двери открыты. Если Украина хочет в НАТО, мы будем продолжать поддерживать это, как и делали это в прошлом. И наше видение заключается в том, что не Путина дело и не каких-то других стран решать, какие страны хотят вступить в НАТО.

Считаете ли вы лично, что Украина должна вступить в НАТО? В какой перспективе, если да?

Если Украина хочет вступить в НАТО, то я абсолютно убеждена, что она должна иметь полное право сделать это. Она должна добиваться членства в НАТО, выполнить все критерии членства и, в конце концов, иметь возможность получить членство.

Могут ли США повлиять на те страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО?

НАТО – это организация, где решения принимаются консенсусом. Мы все союзники – дискутируем относительно будущих членов.

Часть этой дискуссии – это соответствие критериям членства в НАТО, а часть – это дискуссии между самими странами-членами. Мы всегда были жесткими сторонниками политики открытых дверей. Мы реализовали много программ с Украиной, чтобы помочь ей соответствовать всем критериям НАТО.

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Но в итоге от всех членов зависит принятие решения о том, готова ли Украина.

Что вы думаете об украинской идее, что может быть создана структура, в рамках которой около 10 стран могут стать гарантами безопасности? Присоединятся ли США к этим странам? И думаете ли вы, что это будет эффективно?

Гипотетически я знаю, что идут дискуссии об этом, но США еще не предоставили хорошее предложение. Конечно, мы хотим поддерживать Украину и мы рассмотрим все предложения. В конце концов сделаем все, что сможем, чтобы поддержать Украину в этих переговорах.

Верите ли вы в то, что Россия, напавшая на Украину, может быть одной из стран, которые будут гарантировать ее безопасность?

Я не могу предсказать исход этих переговоров, но мы готовы обсуждать любое предложение, которое будет их результатом, и смотреть, что мы можем сделать, чтобы быть полезными.

Как будет развиваться ситуация в Украине

Каково ваше личное видение того, как будет развиваться ситуация в Украине дальше – ближайшие недели или месяцы?

Думаю, в конечном итоге президент Путин проиграет. Уже очевидно, что он неспособен завоевать Украину ни физически, ни морально. Фактически в долгой перспективе для Путина это будет поражение.

Он думал, что он зайдет в Украину, ее легко победит и украинцы с этим смирятся. Это была иллюзия.

Сплошная иррациональная иллюзия. Мы увидели, как украинцы везде – на востоке, на юге, на западе, в центре – не воспринимают попытки россиян насадить свою власть. Даже в Херсоне, который уже оккупирован россиянами, смелые жители продолжают выходить на улицы и протестовать, несмотря на то, что россияне жестоко подавляют эти протесты.

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Знаете, если Путин думал, что часть украинцев симпатизируют России, я бы сказала, что даже если небольшой процент таких людей был, то сейчас его нет совсем.

Как может быть какая-то симпатия, например, в Харькове, после того, как Россия безжалостно неделями бомбила этот город? Я считаю, любые мысли о том, что Украина может обратно объединиться с Россией, теперь окончательно разрушены, причем руками самого Путина.

Он сам побудил Украину навсегда перестать ассоциировать себя с Россией. И он сам это сделал. Сам.

Как вы думаете, где была его ошибка? Он недооценил ситуацию, недооценил роль, которую сыграет Запад в конфликте? В чем он ошибся? Или он просто не в себе и не способен принимать рациональные решения?

Мы говорили публично, что советники Путина не передают ему точную информацию, правильные советы, возможно, боясь за собственную безопасность. Возможно, он ушел в эту историю с пониманием, что украинцы будут более податливым, чем оказалось.

Я не могу делать предположений о том, насколько он сумасшедший. Некоторые вещи, которые он сделал, конечно, указывают на то, что он не совсем в уме. Я не психиатр, не знаю его лично, поэтому не могу судить об этом.

Справка. У Владимира Путина может быть рак, болезнь Паркинсона или деменция. Именно это, предполагают в западной разведке, может объяснить его безумные действия.

Согласны ли вы с тем, что Запад недооценил Путина и то, как Украина будет сопротивляться агрессии?

Я скажу так, конечно, США не недооценили Путина. Мы годами твердо поддерживали Украину – сначала, когда он напал на Донбасс, и теперь, когда он атаковал всю страну.

К сожалению, мы видели, что к этому идет, и мы пытались предупредить об этом как можно больше людей и подготовиться. Теперь мир увидел все.

Если где-то в мире до сих пор было представление, что Путин действует рационально, то теперь этого нет. Думаю, теперь все видят, что он представляет собой.

Он бандит. Он убийца. Он военный преступник. И его привлекут к ответственности.

Какой будет Украина после войны

Последний вопрос. Как вы видите будущее Украины после войны?

Я абсолютно убеждена, что Украина одержит победу. Думаю, несмотря на ту трагедию, которую Украина переживает из-за России, она выйдет из войны сильной. Украина объединена.

Все политические партии в Украине, между которыми были очень сильные дискуссии и различия до войны, объединились ради защиты Украины.

Думаю, после войны Украина станет сильнее и будет идти вперед объединенной и, надеюсь, сможет быстрее достичь большего прогресса и в вопросе западной интеграции.

В Украине верят, что после войны весь мир будет готов и будет хотеть инвестировать в Украину, помогать нам восстанавливать страну. Так ли это?

Я абсолютно убеждена, что так и будет. Во-первых, мир уже сейчас предан тому, чтобы предоставить Украине финансовую поддержку, чтобы помочь ей оправиться от этой ужасной войны.

А еще, я думаю, что Украина продемонстрировала миру, что это очень сильная, яркая, творческая страна, в которую стоит вкладывать деньги.