Радник США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що нові обмеження оприлюднять уже протягом поточного тижня. Слід зауважити, що санкції будуть не лише від цієї країни.

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Наразі ще обирають покарання

Рішення про посилення економічного тиску на країну-терориста ухвалили після розголосу звірства росіян на Київщині. Світ не міг не відреагувати на сотні вбитих, закатованих і зґвалтованих мирних жителів.

На цьому тижні ви можете очікувати подальших заяв про санкції. У нас будуть додаткові елементи економічного тиску, які ми маємо оголосити,

– сказав Коллінз

Він зазначив, що наразі США узгоджують санкції зі своїми партнерами. Це потрібно, щоб точно визначити, як покарають Росію.

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